O Sindicato Independente do Comércio e Serviços (SICOS) disse esta quarta-feira que o SNQTB congelou as carreiras dos seus trabalhadores, acusando-o de trair os princípios que defende para os trabalhadores bancários seus associados.

Em comunicado, o SICOS disse que o Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), enquanto patrão, “aprovou recentemente uma medida que, para todos os efeitos, significa a extinção “adeternum” das carreiras dos seus trabalhadores”.

Segundo o SICOS, até agora existiam três carreiras no SNQTB — administrativa, técnica e técnica superior —, cada uma com nove escalões remuneratórios, e que em setembro o SNQTB decidiu extinguir a progressão de carreira.

“É verdade que, na prática, nunca houve progressões por antiguidade ou mérito, situação contra a qual os trabalhadores sempre lutaram. Porém, em vez de corrigir essa injustiça histórica, o SNQTB decidiu agora enterrar definitivamente qualquer possibilidade de progressão profissional, extinguindo todos os escalões e fixando o valor remuneratório pouco acima dos mil euros, até para técnicos superiores”, lê-se no comunicado.

Questionado pela Lusa, o SICOS disse que o SNQTB tem cerca de 120 trabalhadores.

Já sobre se houve negociação sindical antes desta alteração, o SICOS explicou à Lusa que o SNQTB não tem contratação coletiva pelo que pode tomar esta decisão unilateralmente.

No comunicado, o ICOS acusou o SNQTB de ter uma atitude diferente enquanto patrão e enquanto entidade defensora dos trabalhadores bancários.

“O SICOS denuncia a hipocrisia gritante do SNQTB: enquanto exige para os bancários carreiras estruturadas com 15 a 20 níveis de progressão, automáticos e por mérito, impõe aos seus próprios trabalhadores um modelo assente na opacidade, na discricionariedade e no congelamento. Este duplo discurso é uma vergonha e revela uma contradição insustentável com os princípios que o sindicato afirma defender no espaço público”, lê-se no comunicado.

O SICOI disse também não entender como é que a Comissão de Trabalhadores “deu parecer favorável a esta medida inqualificável, em contradição com a tradição das anteriores comissões que sempre recusaram propostas semelhantes”.

“O que está em causa é muito mais do que uma tabela de categorias: é o direito fundamental a carreiras transparentes, previsíveis e justas, consagrado na Constituição da República Portuguesa e reafirmado pelo direito europeu”, diz o SICOS, que termina o comunicado a exigir “a imediata revisão da medida, com a criação de um verdadeiro sistema de progressão profissional que respeite o mérito, a antiguidade e a dignidade dos trabalhadores”.

O sindicato dos bancários SNQTB integra a União dos Sindicatos Independentes (USI), da qual também o SICOS faz parte.