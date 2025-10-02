O candidato da Alternativa Democrática Nacional (ADN) à presidência da Câmara de Leiria, Nuno Henriques Barroso, apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública (PSP) por destruição de propaganda eleitoral.
Segundo a queixa, formalizada na quarta-feira, cartazes do ADN em diversas ruas e avenidas da cidade de Leiria foram, na maioria, subtraídos, mas em alguns casos também danificados naquela noite.
À agência Lusa, Nuno Henriques Barroso explicou que houve destruição de cartazes em diversas avenidas e ruas, tendo também sido retirados “os cartazes todos praticamente”, referindo que algumas das vias estão cobertas pelo sistema de videovigilância.
Para o candidato, trata-se de “falta de democracia e de respeito e de valores de civismo”.
“O ADN, mais uma vez, foi sujeito a este género de valores antidemocráticos”, declarou Nuno Henriques Barroso, que também lidera as listas à Assembleia Municipal e à Assembleia de Freguesia de Santa Eufémia e Boa Vista nas eleições autárquicas de dia 12.
Fonte do Comando Distrital de Leiria da PSP confirmou a queixa e adiantou que, no concelho de Leiria, foi ainda rececionada uma queixa, esta da candidatura do PS.
Àquelas, somam-se outras três, uma da candidatura da AD (PSD/CDS-PP) e duas do Chega, estas nas Caldas da Rainha, de acordo com a PSP.
Em 1 de setembro, a candidatura do PS em Leiria apresentou uma queixa na PSP, segundo a qual um cartaz da sua campanha eleitoral foi vandalizado, tendo o alegado autor do crime colocado um vídeo desse ato numa rede social.
Antes, no dia 27 de agosto, o movimento Pombal Independentes divulgou que uma viatura da campanha eleitoral foi vandalizada, tendo feito participação à Guarda Nacional Republicana.