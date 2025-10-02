O secretário-geral do PCP previu esta quarta-feira que os adversários da CDU em Sesimbra vão ficar com a “língua presa nos dentes” nas autárquicas, considerando que as “mentiras e ataques” que fazem esbarram na realidade da “obra feita” pela coligação.

Paulo Raimundo participou esta tarde num comício na freguesia de Quinta do Conde, em Sesimbra, uma câmara presidida quase ininterruptamente por coligações lideradas pelo PCP desde o 25 de Abril, mas onde, nas últimas legislativas, o Chega ficou em primeiro lugar destacado, com 31% dos votos — a CDU ficou em sexto, com 5%.

Perante algumas dezenas de militantes, Paulo Raimundo considerou que, nesta campanha, tem havido “muita mentira, muita demagogia, muito contrabando e até, muitas vezes, demasiados ataques pessoais” que visam a coligação.

Mas toda esta mentira, toda esta demagogia, todos estes ataques pessoais, todo este ódio, que muitas vezes transparece, esbarra na obra feita, esbarra na ligação da Câmara Municipal ao movimento associativo, às coletividades, às populações”, afirmou.

Paulo Raimundo considerou que esses ataques esbarram sobretudo “no sentimento das populações” que sentem que “são construtores e protagonistas também da obra” que a CDU está a realizar em Sesimbra.

“E podemos dizer que a má língua fica e vai ficar presa nos dentes face às opções concretas, ao que está feito, ao que está em andamento, ao que está projetado e que vamos mesmo, é que vamos mesmo, concretizar, porque vamos voltar a ganhar a Câmara Municipal de Sesimbra, vamos reforçar os votos aqui no concelho”, afirmou Paulo Raimundo.

O secretário-geral do PCP disse saber, por “experiência própria”, que o escrutínio a que a CDU é sujeita “não é o mesmo que é com os outros”. “O povo a nós não nos perdoa erros. Ainda bem. O povo a nós não nos perdoa escorregadelas. Ainda bem. E o povo a nós não nos perdoa vender o território, que é de todos, parcelado, às peças, aos grandes interesses. Pois aqui podemos continuar a dizer, de rosto erguido: aqui não há escorregadelas, não há o concelho fatiado para vender aos grandes interesses”, assegurou.

Paulo Raimundo disse saber “quanto é apetecível o concelho de Sesimbra”, mas frisou que, do que de depender da CDU, “Sesimbra e a Quinta do Conde continuarão a estar nas mãos do povo e apenas ao serviço do povo e de mais nenhum interesse, seja ele qual for, tenha ele a força que tiver”.

Depois, o secretário-geral do PCP referiu-se a uma pergunta que lhe foi feita esta manhã por um jornalista, durante uma iniciativa em Viana do Alentejo, sobre se o objetivo da CDU era “segurar” aquela autarquia alentejana nas eleições autárquicas.

“Nós aqui em Sesimbra, nós aqui na Quinta do Conde, nós não estamos cá para aguentar nada. Nós estamos cá para crescer, para continuar a desenvolver esta obra, para fazer o que é preciso fazer para responder às necessidades das populações. E não aguentamos. Estamos aqui para crescer com as populações”, afirmou, recebendo um aplauso das algumas dezenas de pessoas que assistiam ao comício numa praça de Quinta do Conde.

Antes de Paulo Raimundo, o atual presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, Francisco Jesus, que se recandidata ao cargo, frisou que se está a pouco mais de uma semana das eleições autárquicas e este não é o “momento de discutir com os outros o que é que os outros prometem e o que é que não prometem”, mas antes de “apelar ao voto”.

Elencando um conjunto de prioridades da CDU para o próximo mandato, designadamente construir uma nova escola do segundo ao sexto ciclo ou reduzir o valor do passe metropolitano para 30 euros, Francisco Jesus apelou ao “voto útil”.

“Hoje, se queremos garantir que se mantêm autarquias democráticas no âmbito dos valores de Abril, com aquilo que nós conhecemos da desinformação, do ódio, é preciso que o voto útil também seja naqueles que defendem os valores de Abril. E o voto útil é na CDU”, disse.

CDU é a “força da convergência” e única com projeto distintivo em Coimbra

O secretário-geral do PCP defendeu esta noite que a CDU é a “grande força da convergência” e a única com um projeto distintivo em Coimbra, considerando que as duas coligações formadas à volta de PS e PSD se assemelham.

Paulo Raimundo participou esta noite num comício em Coimbra, onde, nestas eleições autárquicas, PS, Livre e PAN se uniram numa coligação encabeçada pela ex-ministra Ana Abrunhosa, contra outra coligação integrada por PSD, IL e CDS-PP que apoia José Manuel Silva, atual presidente da Câmara.

Num discurso neste comício, o secretário-geral do PCP afirmou que se está a tentar “fazer passar a ideia” de que, em Coimbra, só há uma “disputa entre dois” nestas eleições autárquicas, numa alusão ao confronto entre a coligação de Ana Abrunhosa e a de José Manuel Silva.

“E se nós quisermos ser rigorosos, de facto há uma disputa entre dois projetos profundamente distintos. De um lado está o projeto que, com esta ou aquela diferença, nas questões essenciais, é exatamente a mesma coisa, e do outro está o projeto distintivo da CDU”, afirmou.

Paulo Raimundo defendeu que o projeto da CDU é “o projeto da habitação pública, do desporto, da cultura, dos transportes, do ambiente, da cooperação”, que se confronta “com o projeto e os programas da especulação, das negociatas, dessa política ao serviço de uns poucos”.

Perante algumas centenas de militantes da CDU que o ouviam, Paulo Raimundo defendeu que, no atual contexto eleitoral em Coimbra, o importante “não é saber quem ganha”, apesar de reconhecer que isso não é indiferente. “A questão central é saber quem lá vai estar, quem lá vai estar para cumprir, como o [atual vereador da CDU na cidade, Francisco] Queirós cumpriu, quem vai lá estar para denunciar, quem vai lá estar para abrir caminho”, afirmou.

No seu discurso, Paulo Raimundo procurou contrariar a ideia de que os partidos de esquerda que se uniram à volta de uma coligação representam as forças de convergência, frisando que a CDU é integrada por comunistas, ecologistas e “muitos independentes, até gente de outros partidos”. “É a CDU a grande força da unidade, a grande força da convergência”, defendeu Paulo Raimundo, salientando que os independentes que integram as listas da CDU nas autárquicas “não estão cá para a fotografia”.

“É esta a força da unidade que junta gente muito diferente, não à procura de protagonismos, de projetos pessoais ou à procura de lugares. Aqui somos todos diferentes, mas iguais no serviço e só ao serviço das populações”, defendeu.

Neste discurso, Paulo Raimundo deixou ainda várias críticas ao Governo, criticando em particular o facto de o primeiro-ministro, Luís Montenegro, ter admitido na semana passada um novo suplemento extraordinário para os pensionistas se houver folga orçamental.

Os pensionistas “não precisam de umas migalhas quando sobrar dinheiro daquele dinheiro que o Governo, o Chega e a IL entregaram aos grandes grupos económicos com a descida do IRC. Não precisamos de migalhas. Quem trabalhou uma vida inteira (…) o que merece é reformas dignas”, defendeu.

Antes de Paulo Raimundo, discursou Francisco Queirós, vereador da CDU em Coimbra desde 2009 e que se recandidata ao cargo nestas eleições autárquicas. Perante os militantes da CDU, o vereador procurou evitar uma concentração de voto na coligação de esquerda.

“No domingo, em Coimbra, elegem-se 11 vereadores do executivo municipal. Não é uma eleição para Zé ou Maria serem presidentes de Câmara. É muito mais do que isso, é muito mais fundo do que isso. Está em causa a eleição de 11 vereadores”, disse.

Francisco Queirós defendeu que, “com mais votos, com mais eleitos nas freguesias e nos órgãos municipais”, a CDU “poderá fazer muito mais e melhor por Coimbra”. “Está nas nossas mãos irmos à conversa com todos, falar com todos”, defendeu.