O candidato independente à Câmara de Portalegre Ricardo Romão considerou esta quinta-feira “escandalosas” as obras de “última hora” que o atual executivo, liderado por Fermelinda Carvalho, da coligação PSD/CDS-PP, está a executar na cidade.

Ricardo Romão, que falava à agência Lusa no arranque da campanha da Candidatura Livre e Independente por Portalegre (CLIP), movimento que já liderou o município durante dois mandatos consecutivos, tendo perdido a autarquia nas últimas eleições, considera ainda que nesta altura a cidade “está descurada”.

“Há muita coisa que está descurada, estamos a ver agora as obras de última hora que são escandalosas, porque em quatro anos há imensas coisas que ficaram por fazer e agora, [executam-nas] à porta das eleições. Acho que as pessoas percebem para que é que isto serve, que é para iludir os portalegrenses”, criticou.

Ao terceiro dia de campanha eleitoral, a CLIP arrancou para o terreno com as suas ações, defendendo a “mudança de rumo” para o concelho que é liderado por Fermelinda Carvalho, que está também na corrida eleitoral para conquistar um segundo mandato pela coligação PSD/CDS-PP.

“Nós queremos a mudança, achamos que as pessoas estão connosco, as pessoas estão a perguntar quais são as nossas propostas, temos o nosso programa eleitoral, vamos falando com elas, há muita gente que nos apoia e é essa força que nós sentimos”, disse.

Caso vença as eleições, o candidato da CLIP, que no atual executivo conta com dois eleitos, quer avançar com vários projetos que passam pela captação de emprego, empresas e de habitantes para o concelho.

“São vários passos em simultâneo, há muita coisa parada, nós já dissemos que uma das estratégias será a captação de emprego, empresas e atração de novos habitantes para Portalegre, essa será a grande prioridade e, obviamente, depois, é a gestão da cidade”, defendeu.

O candidato independente quer ainda aproveitar os recursos que o Empreendimento do Aproveitamento Hidráulico de Fins Múltiplos do Crato (EAHFMC), também conhecido por Barragem do Pisão, vai oferecer à região e reivindicar junto do Governo a criação de acessibilidades.

“Esta é uma candidatura independente, de pessoas que não dependem disto para mais nada, estão nisto apenas porque veem o seu concelho a precisar da nossa interação e temos aqui uma série de gente com qualificações e que pode dar uma grande ajuda à cidade e às freguesias”, acrescentou.

Além do cabeça de lista da CLIP, concorrem à Câmara de Portalegre nestas eleições autárquicas a atual presidente do município, Fermelinda Carvalho, pela coligação PSD/CDS-PP, Francisco Silva, pelo PS, Diogo Júlio, pela CDU (coligação PCP/PEV), e João Lopes Aleixo, pelo Chega.

O atual executivo é composto por três eleitos da coligação PSD/CDS-PP, dois do PS e dois da Candidatura Livre e Independente por Portalegre (CLIP).

Na Assembleia Municipal de Portalegre, onde a coligação PSD/CDS-PP tem 12 eleitos, a oposição tem maioria, com oito do PS, oito da CLIP e um da CDU.