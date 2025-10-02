O cabeça de lista do Chega à Câmara de Évora, Ruben Miguéis, propôs esta quinta-feira a criação de um parque de estacionamento no edifício da antiga rodoviária e acabar com o “depósito de sucata” em que considera estar transformado.

“Uma cidade Património Mundial, [vai ser Capital Europeia da Cultura] Évora 2027 e tem um depósito de sucata no centro histórico. É inadmissível mais uma vez o que a câmara fez e está a fazer”, afirmou à agência Lusa Ruben Miguéis.

O candidato do Chega e a número quatro da lista do partido à câmara, Vera Cavaco, dedicaram a manhã desta quinta-feira à gravação de um vídeo a criticar o alegado uso do imóvel para “guardar sucata”, que, mais tarde, será publicado nas redes sociais.

“Temos provas de que está transformado num local para guardar sucata, nomeadamente carros abandonados” que foram recolhidos, referiu, assinalando que aquele imóvel está “a poucos metros da Praça do Giraldo”, a ‘sala de visitas’ de Évora.

Assinalando que a falta de estacionamento, sobretudo no centro histórico, “é uma preocupação do Chega e dos eborenses”, Ruben Miguéis defendeu, em alternativa, a criação de um parque no edifício da antiga rodoviária, que pertence ao município.

“Não iria colmatar a falta de estacionamento, mas já ajudaria e muito na parte do centro histórico da cidade”, sublinhou, propondo a criação de um parque pago, disponível para a população e turistas e com capacidade para “150 a 200 carros”.

O cabeça de lista do Chega em Évora notou que, no centro histórico da cidade, não há outros espaços que possam servir para estacionamento automóvel, recusando a construção de parques subterrâneos devido aos elevados custos e à dívida.

“O mais fácil e barato é requalificar o edifício da antiga rodoviária, que, em vez de ser transformado num local para pôr sucata, teria toda a viabilidade de ser um estacionamento e, aliás, entrariam receitas para a câmara”, insistiu.

Nas declarações à Lusa, Ruben Miguéis prometeu requalificar parques de estacionamento junto às muralhas, nomeadamente os das Portas de Avis, o que fica perto da Escola Gabriel Pereira e da Horta da Porta, este último que “há um ano e meio está fechado”.

As intervenções incluem a colocação de asfalto, já que “os parques estão todos em terra”, e a instalação de videovigilância, “porque, no parque das Portas de Avis, já roubaram catalisadores” e esta medida evitaria novos furtos, acrescentou.

Além de Ruben Miguéis, concorrem à Câmara de Évora João Oliveira, pela CDU (coligação PCP/PEV), Carlos Zorrinho, pelo PS, Henrique Sim-Sim, pela coligação PSD/CDS-PP/PPM, Florbela Fernandes, do Movimento Cuidar de Évora (MCE), Pedro Ferreira, do Bloco de Esquerda, e Fábio Cabaço, pela Iniciativa Liberal (IL).

O atual executivo municipal, liderado por Carlos Pinto de Sá (CDU), a cumprir o seu terceiro e último mandato, é composto por dois eleitos da CDU, dois do PS, dois do PSD e um do MCE, mas a mesa da assembleia municipal está nas mãos dos socialistas.

As eleições autárquicas estão marcadas para o dia 12 deste mês.