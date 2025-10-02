A exposição do projeto Roof, do fotojornalista português Mário Cruz, integra a programação do 7.º festival de cinema e fotografia documental de Menorca, Espanha, que começa esta quinta-feira.

De acordo com informação disponível no site oficial do festival, a exposição é inaugurada esta quinta-feira e ficará patente até 2 de novembro em Maó, capital da ilha de Menorca.

Ao longo de dez anos (2014-2024), Mário Cruz documentou a vida de pessoas que vivem em locais abandonados de Lisboa, fotografando em prédios, fábricas e escolas.

Em 2015, quando era ainda apenas uma reportagem, Roof valeu a Mário Cruz o prémio Magnum 30 Under 30 e esteve em destaque no The New York Times. Entretanto, o projeto foi distinguido com o Prémio Internacional de Fotografia Humanitária Luis Valtueña, atribuído pela associação Médicos do Mundo Espanha.

Fotógrafo independente, editor e curador, Mário Cruz, nascido em 1987 em Lisboa, venceu dois prémios World Press Photo, em 2016 e 2019, com projetos desenvolvidos nas Filipinas e no Senegal, respetivamente.

Em 2016, conquistou o primeiro lugar na categoria Temas Contemporâneos, com um trabalho sobre a escravatura de crianças — dos meninos Talibés — no Senegal (Talibés – Modern Days Slaves), que deu origem a um livro, depois de publicado na Newsweek, e que constituiu um alerta global. A mesma reportagem valeu ao fotógrafo o Prémio de Fotojornalismo Estação Imagem Viana do Castelo.

Em 2019, ficou em terceiro lugar na categoria Ambiente do World Press Photo, em imagem single, com a fotografia de uma criança deitada num colchão rodeado de lixo, que flutua no rio Pasig, nas Filipinas, declarado biologicamente morto na década de 1990. Com este trabalho, Mário Cruz venceu também a categoria Ambiente do prémio Estação Imagem 2019 Coimbra.

Em 2020, foi distinguido nos Prémios Autores da Sociedade Portuguesa de Autores, pelo projeto Vivendo entre o que é deixado para trás, sobre o rio Pasig, que publicou em livro e mostrou em exposição.

Mário Cruz é também fundador e diretor da associação cultural Narrativa, começou em 2018 como um projeto dedicado à valorização e divulgação da fotografia contemporânea, em particular portuguesa.

Em 2022, foi inaugurado em Lisboa o espaço Narrativa, com galeria e biblioteca, que se tornou num ponto de encontro dedicado à Fotografia, com acolhimento de exposições, oficinas, debates, ações de formação e lançamentos editoriais.

Em 2023, a Narrativa tornou-se numa associação sem fins lucrativos, contando com vários fotógrafos e fotojornalistas entre os fundadores.

O 7.º Menorca Doc Fest, a decorrer em várias localidades da ilha de Menorca, inclui exposições, exibição de filmes, performances e debates.