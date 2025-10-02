O filme “Percebes”, das realizadoras Alexandra Ramires e Laura Gonçalves, é candidato a uma nomeação para os prémios franceses de cinema César de 2026, anunciou a organização.

A academia francesa de cinema anunciou esta semana os filmes candidatos às nomeações em três categorias de curtas-metragens, entre os quais figura a animação “Percebes”, que tem coprodução francesa.

“Percebes” é um documentário, animado em aguarela e digital, sobre o ciclo de vida deste crustáceo no contexto da apanha no Algarve, com as duas realizadoras a abordarem ainda questões sobre a relação dos habitantes locais com o mar, sobre turismo e sobre o desordenamento da costa portuguesa.

Anteriormente, as duas realizadoras coassinaram a premiada curta-metragem “Água Mole”, de 2017, sobre desertificação de uma aldeia, num processo de perda dos seus últimos habitantes.

De acordo com a produtora portuguesa BAP Animation, “Percebes” já foi exibido em 179 festivais de cinema, soma 32 prémios e distinções, entre os quais o de melhor filme no Festival de Cinema de Animação de Annecy (França), em 2024.

A curta-metragem esteve na corrida para os Óscares deste ano, mas não chegou às nomeações.

Os nomeados para a edição de 2026 dos César serão conhecidos a 28 de janeiro e a cerimónia está marcada para 27 de fevereiro em Paris.