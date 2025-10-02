O porta-voz do Livre acusou esta quinta-feira o primeiro-ministro de “frieza e passividade” em relação à situação dos portugueses detidos por Israel e considerou que, ao contrário de Marcelo Rebelo de Sousa, Montenegro não cuida dos valores de humanidade do PSD.

“Devo dizer que me choca a atitude de uma certa passividade por parte do primeiro-ministro nesta situação. Ele diz-nos que espera que estes três portugueses regressem seguros, mal faria se não esperasse que eles regressem seguros, mas ele é primeiro-ministro. A ele não compete esperar, nós queremos que um primeiro-ministro faça algo mais do que esperar, que junto do governo israelita, exija a libertação destes três nossos concidadãos, que estão numa missão pacífica”, realçou Rui Tavares, em Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa.

O líder do Livre falava aos jornalistas à margem de uma ação de campanha para as autárquicas de dia 12, altura em que foi questionado sobre a detenção por forças israelitas, na quarta-feira à noite, dos três portugueses que integravam uma flotilha que pretendia levar até Gaza ajuda humanitária, incluindo a coordenadora do BE, Mariana Mortágua.

Acusando o chefe do executivo de “uma atitude de frieza” em relação a “um ato de humanidade”, Rui Tavares contrapôs a postura de Luís Montenegro, também presidente do PSD, à do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fundador dos sociais-democratas, que vai esta quinta-feira receber em Belém uma delegação do BE.

Rui Tavares considerou que o PSD “era um partido que se caracterizava por defender o primado da dignidade da pessoa humana” e lembrou que o partido surgiu com base numa “tradição filosófica, chamada o personalismo, de origem social cristã, que basicamente está do lado daqueles que procuram fazer alguma coisa pela humanidade”.

Na opinião do líder do Livre, o PSD “em grande medida perdeu a ligação a esses valores” e o primeiro-ministro “representa, na verdade, o desvio do PSD, o descaminho que o PSD levou”.

“É alguém que não está a cuidar desses valores fundadores do PSD. De certa forma, a presença do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, com sua posição política, com posições das quais discordamos, com trajetórias políticas diferentes, representa, apesar de tudo, ainda a ligação a esse passado que honrava o PSD, e que Luís Montenegro, infelizmente, do qual não tem sabido cuidar”, criticou.

O deputado defendeu que esta detenção, “se de facto ocorreu em águas internacionais, é claramente ilegal” e criticou quem, nas redes sociais, deseja que os portugueses não regressem, mesmo não concordando com a sua decisão.

Pelo menos 13 embarcações integradas na flotilha humanitária foram intercetadas pela Marinha de Israel, sendo que uma foi abalroada em águas internacionais, segundo a organização da flotilha Sumud Global.

Entre os detidos encontram-se a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz portuguesa Sofia Aparício e o ativista Miguel Duarte.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse esta quinta-feira esperar que os três cidadãos portugueses detidos por Israel possam regressar ao país “sem nenhum incidente”, considerando que a mensagem da flotilha humanitária foi transmitida, depois de um pequeno-almoço com o homólogo britânico, o trabalhista Keir Starmer, em Copenhaga (Dinamarca).

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel anunciou também esta quinta-feira que alguns dos ativistas da flotilha Sumud Global, presos nas últimas horas, vão ser transferidos para território israelita.

A nota não especifica a identidade dos primeiros detidos a serem transferidos para Israel.