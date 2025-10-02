O candidato da Iniciativa Liberal (IL) à Câmara Municipal de Loures, Luís Martins, quer acelerar licenciamentos e reduzir burocracia para aumentar a oferta habitacional no concelho, admitindo também rever o Plano Diretor Municipal (PDM) e apostar em cooperativas.

Em declarações à agência Lusa, Luís Martins considerou que a habitação “é uma emergência nacional”, que exige cooperação entre o Estado central, as autarquias e o setor privado. “Um dos nossos objetivos é pôr Loures a crescer. Não faz sentido pôr Loures a crescer, seja comercialmente, industrialmente ou em serviços e depois não ter uma oferta de habitação. Nós gostaríamos que as pessoas tivessem emprego e morassem em Loures”, apontou o candidato da IL.

Entre as propostas de Luís Martins para aumentar a oferta da habitação no concelho de Loures, distrito de Lisboa, está a revisão do PDM, para permitir mais construção em áreas com valor ecológico reduzido, a recuperação de património devoluto, incluindo imóveis da câmara, e a facilitação da criação de cooperativas de habitação.

Loures é um concelho muito assimétrico. Temos zonas como Loures, Portela, Moscavide, Bobadela, São João da Talha, onde a construção é intensa, mas temos também zonas como os Tojais, Lousa, Famões, onde o nível de construção tem uma baixa densidade”, apontou.

O candidato liberal defendeu ainda que o município deve contribuir com medidas como a redução de impostos, nomeadamente do Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI), mas insistiu que “a prioridade é facilitar a construção, porque sem muitas mais casas o problema não se resolve”.

Concorrem à presidência da Câmara Municipal de Loures nas eleições autárquicas de 12 de outubro Ricardo Leão (PS), Gonçalo Caroço (CDU), Nélson Batista (PSD), Bruno Nunes (Chega), Luís de Sousa (Coligação Livre/BE/PAN), Isabel Elias (MPT), Luís Martins (IL) e João Gomes (ADN).

O atual executivo de Loures é composto por quatro eleitos do PS, incluindo o presidente, quatro da CDU, dois do PSD e um do Chega. A Assembleia Municipal é liderada pelo PS, também sem maioria absoluta.