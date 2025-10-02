O cabeça de lista do MPT à Câmara Municipal do Funchal, na Madeira, disse esta quitna-feira que o seu partido é “a solução mais correta” para o concelho e acusou as restantes candidaturas de fazerem promessas impossíveis de cumprir.

“Nós somos a solução mais correta para o Funchal. Se alguém quer coragem, se quer pessoas competentes à frente da Câmara, neste momento, é só com o MPT”, afirmou Válter Rodrigues.

O candidato, também líder da estrutura regional do partido, falava no âmbito de uma ação de campanha para as eleições autárquicas de 12 de outubro, junto ao edifício dos Paços do Concelho, na qual considerou que as restantes candidaturas, nomeadamente as do PSD/CDS-PP, JPP e Chega, “precisam de milhões de euros para corresponder às promessas que estão a fazer”.

“Com estas candidaturas que pensam que têm mil milhões para gastar, nós pensamos que as pessoas vão verificar que se querem algo correto, se querem algo com confiança, é só com o MPT e com o Válter Rodrigues”, afirmou.

O cabeça de lista do Movimento Partido da Terra explicou, por outro lado, que a sua campanha assenta no contacto direto com a população e em visitas aos bairros socais camarários, mas também foca temas que considera prementes no município do Funchal, o mais populoso da Região Autónoma da Madeira, com 108.129 habitantes (dados oficiais referentes a 2024).

Esta quinta-feira, Válter Rodrigues destacou algumas questões relacionadas com a proteção civil municipal, como a necessidade de construção de um novo quartel para os bombeiros sapadores e a importância de vistoriar os hidrantes, sobretudo nas áreas mais antigas da cidade.

O atual executivo da Câmara do Funchal é composto por seis vereadores da coligação PSD/CDS-PP, chefiado por Cristina Pedra, e cinco sem pelouro da coligação Confiança, liderada pelo PS.

O MPT tem atualmente um representante na Assembleia Municipal.

Nestas eleições autárquicas, candidatam-se à Câmara do Funchal Paulo Azevedo (Nova Direita), Mónica Freitas (PAN), Marta Sofia (Livre), Luís Filipe Santos (Chega), Rui Caetano (PS), Miguel Pita (ADN), Fátima Aveiro (JPP), Raquel Coelho (PTP), Válter Rodrigues (MPT), Jorge Carvalho (coligação PSD/CDS-PP), Ricardo Lume (CDU — coligação PCP/PEV), Sara Jardim (IL), Liana Reis (RIR) e Dina Letra (BE).