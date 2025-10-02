O cabeça de lista do BE à Câmara do Porto, Sérgio Aires, disse esta quarta-feira que a freguesia de Paranhos “está muito perto” do centro da cidade, mas também “muito abandonada”, pelo que há “muito para fazer” naquele território.

“É uma freguesia bastante dinâmica, com bastante população, e que está muito afastada da cidade, dos centros de decisão da cidade. Está muito perto fisicamente – a cidade é muito pequena – está muito perto da cidade, e ao mesmo tempo muito abandonada”, disse Sérgio Aires à Lusa.

Segundo o candidato do BE, o abandono reflete-se “seja em equipamentos, desde logo culturais mas também equipamentos sociais”, sendo por isso “uma freguesia que tem muito para fazer”.

“Mesmo na campanha não se ouve falar muito de Paranhos. Ouve-se falar de outras freguesias – Campanhã à cabeça, não pelas melhores razões – mas de Paranhos não se fala. E aqui a população é uma população que é muito reivindicativa, organiza-se”, notou Sérgio Aires.

O candidato do BE falava à entrada do cineteatro Vale Formoso, cuja reabertura já foi anunciada, e salientou que iniciativas do género podem revitalizar a freguesia. “A ideia foi virmos aqui regozijarmo-nos com o facto deste espaço ter sido resgatado para a cultura na cidade. Era isso que queríamos em 2021, fizemos de tudo para que fosse classificado como património cultural, que foi, e agora temos boas expectativas daquilo que se vá passar aqui seja aquilo que a cidade precisa e quer”, frisou.

No seu entender, a programação deve privilegiar não apenas o teatro, pelo que “seria importante que o cinema também estivesse presente”, além da realização de concertos, “coisa que é bem precisa”.

A ação de rua do Bloco prosseguiu também rumo ao Palacete do Campo Lindo, “um espaço muito interessante do ponto de vista arquitetónico e que está abandonado, devoluto”, sendo “um espaço da Segurança Social, que funcionou como lar de infância e juventude durante bastante tempo e que, em 2023, foi encerrado, as crianças foram espalhadas por outras instituições da cidade e os profissionais da Segurança Social para outros lares da cidade”.

O que nós queremos é que regressem ali equipamentos para a cidade, à cabeça creches, particularmente num território onde tanto é necessário, porque a freguesia de Paranhos tem tanta gente, e pode ter mais ainda”, frisou.

Por último, o BE dirigiu-se até à Charca de Salgueiros, terrenos privados que estavam destinados à construção do estádio do Salgueiros após a desativação do Vidal Pinheiro para a construção da linha Amarela do Metro do Porto, no início da década de 2000.

“Ali temos duas hipóteses: ou temos um grande espaço verde que a cidade precisa, um pulmão, mesmo tempo ali perto um jardim público [Arca d’Água]” ou “outras alternativas que a cidade precisa”, como habitação pública com “preços que as pessoas possam pagar”.

Sérgio Aires recorda ainda a questão “do estádio do Salgueiros, que também ainda está em cima da mesa, visto que ainda é possível construir o estádio, mas já não naquele terreno”. “Temos ali um problema. É um espaço abandonado e até relativamente perigoso”, alertou, lembrando que “já passou muito tempo” e os privados “não fizeram nada entretanto”.

Concorrem à Câmara do Porto Manuel Pizarro (PS), Diana Ferreira (CDU – coligação PCP/PEV), Nuno Cardoso (Porto Primeiro – coligação NC/PPM), Pedro Duarte (coligação PSD/CDS-PP/IL), Sérgio Aires (BE), o atual vice-presidente Filipe Araújo (Fazer à Porto – independente), Guilherme Alexandre Jorge (Volt), Hélder Sousa (Livre), Miguel Corte-Real (Chega), Frederico Duarte Carvalho (ADN), Maria Amélia Costa (PTP) e Luís Tinoco Azevedo (PLS).

O atual executivo é composto por uma maioria de seis eleitos do movimento de Rui Moreira e uma vereadora independente, sendo os restantes dois eleitos do PS, dois do PSD, um da CDU e um do BE. As eleições autárquicas realizam-se a 12 de outubro.