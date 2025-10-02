Um homem de 63 anos, de nacionalidade polaca, foi esta quinta-feira resgatado do navio mercante em que seguia ao largo de Cascais, no distrito de Lisboa, devido a uma emergência médica, adiantou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O resgate foi realizado pelos tripulantes da Estação Salva-vidas de Cascais e decorreu esta quinta-feira à tarde, após o alerta pelas 14h30 através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), para “a necessidade de realizar o resgate médico de um tripulante”.

Para a ocorrência foram também ativados os Bombeiros Voluntários de Cascais, pode ler-se na nota da AMN.

“À chegada junto da embarcação, os tripulantes da Estação Salva-vidas procederam ao resgate da vítima para a Marina de Cascais, onde aguardavam os elementos dos bombeiros, que assistiram a mesma prontamente, tendo transportado posteriormente o homem para uma unidade hospitalar”, referiu ainda.