A portuguesa Francisca Veselko foi eliminada esta quinta-feira nos oitavos de final da prova na Ericeira, Mafra, das Challenger Series, circuito de acesso à elite da Liga Mundial de Surf (WSL), ficando Yolanda Hopkins como única representante lusa.

Na terceira bateria da ronda de 16, Kika fez 13,23 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (7,50 e 5,73), e foi afastada pela japonesa Amuro Tsuzuki, que conseguiu uma pontuação de 15,50 (8,50 e 7,00).

Já Yolanda Hopkins, que está escalada para o quinto heat da mesma fase, contra a brasileira Laura Raupp, não competiu esta quinta-feira e é a última portuguesa em prova no Ericeira Pro.

Isto, depois da eliminação de Teresa Bonvalot e Afonso Antunes na véspera, e após Frederico Morais, Guilherme Ribeiro e Joaquim Chaves também já terem ficado pelo caminho, tal como Camila Cardoso na competição feminina.

A quarta de sete etapas do circuito secundário da WSL, que oferece 10 vagas masculinas e sete femininas para o Championship Tour de 2026, começou na segunda-feira na Praia de Ribeira d’Ilhas, na Ericeira, e o período de espera estende-se até domingo.