Durante décadas, Malta viu países de dimensão e relevância futebolística semelhantes chegarem às competições europeias. Liechtenstein, Kosovo ou até Gibraltar alcançaram esses apuramentos, enquanto que os clubes malteses pareciam cair sempre nas pré-eliminatórias, nas rondas preliminares ou nos playoffs, numa sucessão de eliminações precoces que sempre deixou o país longe de voos mais altos. Até agora.

Esta temporada, o Hamrun Spartans tornou-se a primeira equipa de Malta a conseguir chegar à fase final de uma competição europeia. Depois de eliminado pelo Dínamo Kiev na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e pelo Maccabi Telavive na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, o clube maltês conseguiu afastar o RFS da Letónia no playoff de acesso à Liga Conferência e fazer história para o país.

???? Welcome, Hamrun Spartans – Malta’s first ever club in our men’s club competitions! ???? Their qualification for the #UECL means that 52 of our 55 national associations have now been represented on the European stage, a new record. pic.twitter.com/dtk9AWt9r1 — UEFA (@UEFA) August 29, 2025

Com este apuramento, 52 países dos 55 da UEFA já alcançaram representação numa das três competições europeias — atualmente, só Montenegro, Andorra e San Marino nunca conseguiram colocar um clube na Liga dos Campeões, na Liga Europa ou na Liga Conferência. O Hamrun Spartans estreia-se na Europa esta quinta-feira e na Polónia, contra o Jagiellonia Białystok, e acrescenta um novo capítulo a uma história que já é centenária.

Fundado como Hamrun Liberty em 1907, na cidade sulista de Hamrun que tem cerca de nove mil habitantes, o clube adquiriu a designação atual em 1946 e na ressaca do fim da Segunda Guerra Mundial, quando Malta ainda fazia parte do Império Britânico e cerca de 20 anos antes da independência. Os anos 80 foram de especial sucesso, com quatro Campeonatos conquistados entre 1982 e 1991 para juntar aos três alcançados nas décadas anteriores, mas seguiram-se três décadas de autêntico deserto de sucesso. Tudo mudou, porém, há muito pouco tempo.

Em 2020, o Hamrun Spartans foi adquirido por Joseph Portelli, um empresário maltês nascido no Canadá que tem negócios essencialmente no imobiliário. Apaixonado por futebol desde criança, quis fazer renascer um gigante adormecido e não demorou a implementar a própria estratégia: contratar os melhores jogadores de Malta e investir em jogadores estrangeiros que pudessem aportar uma qualidade acima da média no panorama interno.

“Prometi levar a equipa à fase grupos de uma competição internacional e muitos duvidaram de mim”, disse o empresário no final de agosto, quando o clube eliminou o RFS. Joseph Portelli, que chegou a ser internacional Sub-16 por Malta, alimentou mesmo o sonho de ser ele próprio a levar o clube à Europa: nunca escondeu que também queria jogar na equipa e chegou mesmo a tentar inscrever-se nas competições internas em 2024, aos 48 anos, mas a Federação Maltesa de Futebol rejeitou a inscrição por violar os regulamentos vigentes.

Sem poder jogar, o empresário contratou três dos mais promissores internacionais de Malta, Juan Carlos Corbalan, Joseph Mbong e Matthew Guillaumier, e explorou essencialmente o mercado brasileiro para injetar qualidade e talento no plantel. Atualmente, o Hamrun Spartans tem cinco jogadores brasileiros, destacando-se o experiente Eder, avançado de 36 anos que chegou em 2022 e que é o líder absoluto do grupo comandado pelo treinador italiano Giacomo Modica. Com uma natural predominância de jogadores malteses, a equipa conta ainda com elementos de Itália, Países Baixos, Suíça, Bélgica, Lituânia, Sérvia, Croácia, Montenegro e também Costa do Marfim.

Certo é que, desde que Joseph Portelli chegou e passou a assumir um investimento anual de 1,5 milhões de euros, o Hamrun Spartans conquistou quatro Campeonatos (2021, 2023, 2024 e 2025) e duas Supertaças (2023 e 2024), para além do inédito apuramento para a Liga Conferência. Segundo a comunicação social de Malta, o empresário quer levar as boas notícias para outras paragens e estará interessado em adquirir um clube da Serie C, a terceira divisão de Itália.