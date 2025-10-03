A candidata do BE à Câmara de Sintra defendeu esta sexta-feira apoios para as universidades seniores, uma rede pública de lares para a terceira idade e considerou que a proposta de renda moderada até 2.300 euros alimenta a especulação imobiliária.

“A ACTIS é uma universidade sénior, aqui do concelho de Sintra, e que faz um trabalho extraordinário, não só pela parte cultural, como é óbvio, mas também pela parte social”, afirmou Tânia Russo, notando que “a promoção do envelhecimento ativo, a partilha de saberes, a intergeracionalidade” é também “uma recomendação, até de profissionais de saúde”, por ser “importante para a vida das pessoas idosas”.

A também médica pediatra, que falava à Lusa após uma visita ao polo do Algueirão da ACTIS — Associação Cultural da Terceira Idade de Sintra — Universidade Sénior, acrescentou que a instituição “foi constituída pelas próprias pessoas que, com a sua força, com a sua vontade, fizeram esta universidade como um encontro de uma nova oportunidade para si próprias e para a comunidade onde vivem”.

“O Bloco de Esquerda já acompanha o trabalho da ACTIS há duas décadas, porque realmente importa apoiar este tipo de iniciativas em que as pessoas colocam o seu serviço ao serviço da comunidade”, salientou.

A candidata à câmara admitiu que existe uma carência deste tipo de equipamentos, advogando que são necessárias “mais respostas para as pessoas idosas, mas têm de ser respostas que garantam a dignidade destas pessoas”, pois o partido “não vê a terceira idade como um fim de linha”, mas “como uma fase em que as pessoas podem e devem estar ativas”, e as respostas têm de promover “essa autonomia” e também “a partilha” do que “podem oferecer”.

Nesse sentido, o BE propõe “um conjunto de medidas de apoio às pessoas idosas que passam por uma rede pública de lares e de centros de dia que garantam essa dignidade e também outro tipo de apoios, como (…) um gabinete de apoio às pessoas idosas que garanta algum acompanhamento em termos de (…) lidar com as tecnologias de informação” e “de perceber também quais são as suas necessidades”.

A ACTIS tem mais de 600 associados, e segundo a sua diretora, Luísa Barreiro, possui 67 professores, voluntários, mas “os alunos também podem ser professores”, uma vez que a “grande riqueza nas universidades seniores” reside na “troca de saberes”.

A instituição possui um polo em Algueirão, numa antiga escola primária, e a sede na Portela de Sintra, de onde teve temporariamente de sair para a construção da residência universitária e hub tecnológico do Iscte — Instituto Universitário de Lisboa, junto ao campo do Sport União Sintrense.

A dirigente da ACTIS referiu que, em princípio, será atribuído “um espaço de 250 m2” no novo edifício, mas ainda aguarda pela definição da localização exata do espaço.

Para Tânia Russo, a instituição presta “uma das respostas essenciais” no concelho para as pessoas idosas e, portanto, deve “dar garantia” de que “poderá continuar a funcionar em instalações que garantam a dignidade das pessoas” e com boas condições de acessibilidade como na Portela de Sintra.

A candidata do BE à câmara, que concorre com o deputado municipal André Beja como cabeça de lista à Assembleia Municipal, considerou ainda, em relação à recente proposta do Governo, que “2.300 euros como renda moderada é mesmo de quem não conhece a realidade, o dia-a-dia das pessoas que lutam todos os dias para pagar a sua renda, para encontrar uma casa que possam pagar”.

“Porque 2.300 euros ficam bastante acima do salário médio nacional e, portanto, isso não é uma resposta. Esse teto, digamos assim, essa referência que é colocada pelo Governo acaba por ser uma forma de continuar a alimentar a especulação imobiliária e, portanto, não dar resposta às pessoas que precisam de uma casa acessível”, vincou.

Para a candidata, é preciso “adotar medidas que façam baixar o preço das casas e, desde logo, isso passa por aumentar o parque habitacional público, por disponibilizar e por estimular a construção, mesmo que privada, de casas a preços acessíveis, e não apenas o mercado de casas de luxo, que tem o seu mercado”, mas “o que faltam é casas acessíveis”.

Atualmente, o executivo, presidido por Basílio Horta, que cumpriu três mandatos e não se pode recandidatar, tem cinco eleitos do PS, três do PSD, um do CDS-PP, um da CDU e um independente (ex-Chega).

Concorrem também à Câmara de Sintra em 12 de outubro Marco Almeida (PSD/IL/PAN), Pedro Ventura (CDU, coligação PCP/PEV), Maurício Rodrigues (CDS-PP/PPM/ADN), Rita Matias (Chega), Tânia Russo (BE) e Júlio Gourgel Ferreira (ND).