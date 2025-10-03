O cabeça de lista da coligação PPM/PTP à Câmara Municipal de Lisboa defendeu esta sexta-feira que Alcântara deve assumir-se como “uma nova centralidade da cidade”, destacando a sua ligação ao Tejo e o potencial de desenvolvimento.

Em declarações à agência Lusa, durante uma ação de campanha na estação ferroviária de Alcântara Terra, Tomaz Ponce Dentinho sublinhou a importância estratégica daquela zona no futuro da cidade de Lisboa. “A ligação de Alcântara-Mar para Alcântara-Terra permite que os turistas venham do aeroporto diretamente para a linha de Cascais, reduzindo a pressão urbana dos turistas do centro de Lisboa, que passam, não para dormir, mas para visitar”, apontou.

O candidato referiu que muitas zonas de fronteira entre concelhos, como é o caso de Belém (Lisboa) — Algés (Oeiras), deixaram de ter função e acabaram por ficar “esquecidas”.

“Temos zonas esquecidas, zonas de drogas, zonas pouco vivenciadas. Se estivessem vivenciadas, até podia haver essas maleitas da sociedade, mas não se notavam. Agora, se é uma zona abandonada e não tratada (…), naturalmente dá em favela, dá em deterioração e depois fica para ali abandonada”, argumentou.

Nesse sentido, Tomaz Ponce Dentinho sublinhou que a aposta em Alcântara deverá integrar habitação, mobilidade e dinamização económica, transformando a freguesia num polo estruturante da cidade de Lisboa.

Além de Ponce Dentinho, concorrem à Câmara de Lisboa nas eleições de 12 de outubro, o atual presidente Carlos Moedas (PSD/CDS-PP/IL), Alexandra Leitão (PS/Livre/BE/PAN), João Ferreira (CDU-PCP/PEV), Bruno Mascarenhas (Chega), Ossanda Líber (Nova Direita), José Almeida (Volt), Adelaide Ferreira (ADN) e Luís Mendes (RIR).

Atualmente, o executivo municipal integra sete eleitos da coligação “Novos Tempos” – PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança, sete eleitos da coligação “Mais Lisboa” – PS/Livre, dois da CDU e um do BE.