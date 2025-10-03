O cabeça de lista da CDU à Câmara de Bragança defendeu esta sexta-feira a construção de uma estrada que ligue a capital de distrito ao Planalto Mirandês, e quer ainda resolver “atrofias” ao nível do trânsito na cidade.
“Numa referência à dita coesão territorial e à relação importante com os restantes concelhos limítrofes, até pela centralidade que Bragança tem, é precisa de uma estrada que nos leve ao Planalto Mirandês, com eficácia para transporte de pessoas e bens, para transporte de doentes, porque temos um hospital central”, vincou à Lusa António Morais.
Além desta, o candidato defendeu ainda mais duas ligações: a construção da estrada Bragança-Puebla de Sanabria, que criticou por ainda não ter avançado, uma vez que já tem financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência, e também uma ligação a Chaves, no distrito de Vila Real.
As acessibilidades são uma prioridade para a CDU, que entende que deviam também ser melhoradas “as estradas municipais para permitir a circulação rápida e atempada dos transportes públicos, que é importante para fazer a relação com as aldeias”, disse António Morais.
Por outro lado, o candidato quer resolver o “crescendo de atrofias a nível automóvel na própria cidade”, apontando a Flor da Ponte, mas também a estrada que liga a escola Abade Baça à Avenida João da Cruz, que entende que deviam ser alargadas. “Isto precisa de um pensar do ponto de vista técnico, ver onde é que há atrofias e que soluções é que há”, disse.
O candidato esteve esta manhã numa ação de campanha na feira semanal, junto ao Mercado Municipal, um espaço bastante criticado nestas eleições autárquicas por ter “pouca dinâmica”.
António Morais entende que o espaço precisa de “mais operacionalidade ao nível dos produtos agrícolas”, mas também “condições de aluguer que sejam viáveis do ponto de visa económico”, e ainda “eventos que deem mais dinâmica”.
“A CDU quer uma estrutura que dê vazão aos produtos agrícolas e crie condições para quem trabalha”, frisou, acrescentando que ainda que devia ser criada uma estrutura que proteja os produtores que todas as semanas vendem os seus produtos na feira, porque no inverno torna-se “muito complicado e penoso” face ao frio e a infraestrutura existente tem apenas um coberto.
Nas últimas eleições autárquicas a CDU foi a quarta força política mais votada, com apenas 2,22% dos votos, elegendo um deputado para a Assembleia Municipal.
Nas eleições de 12 de outubro, António Morais, que se recandidata a presidente do município pela segunda vez, disse que a coligação PCP/PEV está esperançada “num forte reforço das posições da CDU”, esperando conseguir eleger “um vereador”.
Há seis candidatos à Câmara Municipal de Bragança, António Morais (CDU), Paulo Xavier (PSD e atual presidente), Isabel Ferreira (PS), Fernando Afonso (Chega), Nuno Fernandes (IL) e Manuel Vitorino (Movimento Independente Somos Bragança). O atual executivo municipal de Bragança é composto por sete elementos, cinco do PSD e dois do PS.