A candidata da CDU ao Porto, Diana Ferreira, quer aumentar a rede de parques infantis e de equipamentos públicos dedicados aos bairros municipais, apostando na diversidade de oferta, bem como na limpeza de arranjo dos espaços.

“Defendemos que deviam existir parques infantis mais diversificados, para várias idades, e espaços exteriores cuidados e de fruição não só dos bairros municipais, mas até espalhados pela cidade. Mas, falando dos bairros, consideramos prioritário que responda às necessidades mais específicas desta população“, disse Diana Ferreira.

A caravana da CDU percorreu esta sexta-feira as ruas do Bairro do Regado, em Paranhos, para conhecer os principais problemas deste empreendimento, contacto com a população e, disse à Lusa a candidata, que não pôde acompanhar esta ação, “assumir um compromisso de intervenção futura que contribua para resolver e para melhorar as condições de vida de quem está no bairro”.

“Este bairro tem tido uma requalificação mais de aparência, mas há um conjunto de necessidades que se verificam e que, aliás, os moradores confirmaram esta sexta-feira. Houve moradores que disseram à CDU que há pragas de ratos. O espaço exterior e a limpeza, são aspetos que também podiam estar mais cuidados. E nota-se uma ausência de equipamentos e de outro tipo de infraestruturas para a população, desde polidesportivos a parques infantis”, descreveu.

À Lusa, e acrescentando que esta ação em Paranhos se soma a outras também em bairros que decorreram no início desta primeira semana de campanha, nomeadamente as visitas aos empreendimentos São Vicente Paulo, Monte da Bela e Falcão, Diana Ferreira adiantou que é proposta da CDU “a construção de novos parques, a melhoria da segurança e do conforto dos existentes e a introdução de novos equipamentos”.

“São poucos os parques na cidade com a dimensão e com a diversidade, por exemplo, do Parque do Covelo, que é um bom exemplo do que deve ser um parque infantil direcionado para diferentes idades e faixas etárias e com vários pontos de exploração. Há freguesias que nem sequer têm equipamentos de fruição”, acrescentou.

Quanto às condições gerais dos bairros, a cabeça de lista da coligação PCP/PEV considerou que “falta uma requalificação plena”. “E, quando nós falamos plena, não é apenas uma questão estética ou de pintar por fora para ficar mais bonito. É precisa uma requalificação das próprias casas e do espaço exterior”, insistiu.

Para a CDU, “é urgente” a reabilitação profunda e total dos bairros municipais e dos que pertencem ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), eliminando insalubridade, humidade e pragas, renovando canalizações e redes elétricas, e reforçando a eficiência energética.

Do compromisso eleitoral desta coligação consta a criação de um Plano Municipal de Emergência Social integrado na Carta Municipal de Habitação de forma a “inventariar, reabilitar e afetar, em articulação com o IHRU, edifícios devolutos propriedade do município e de outras entidades públicas para habitação pública e residências de estudantes”.

Paralelamente, regressando às propostas relacionadas com a infância e juventude, a CDU quer reforçar o número de vagas nos programas de férias e ocupação dos tempos livres para crianças e adolescentes, com custos acessíveis, alargados a todas as zonas da cidade e em cooperação com o movimento associativo e defende a criação de uma creche pública em todas as freguesias até 2029 e o alargamento da rede pública de educação pré-escolar a todas as crianças.

O atual executivo é composto por uma maioria de seis eleitos do movimento de Rui Moreira e uma vereadora independente, sendo os restantes dois eleitos do PS, dois do PSD, um da CDU e um do BE.

Concorrem à Câmara do Porto Manuel Pizarro (PS), Diana Ferreira (CDU – coligação PCP/PEV), Nuno Cardoso (Porto Primeiro – coligação NC/PPM), Pedro Duarte (coligação PSD/CDS-PP/IL), Sérgio Aires (BE), o atual vice-presidente Filipe Araújo (Fazer à Porto – independente), Guilherme Alexandre Jorge (Volt), Hélder Sousa (Livre), Miguel Corte-Real (Chega), Frederico Duarte Carvalho (ADN), Maria Amélia Costa (PTP) e Luís Tinoco Azevedo (PLS). As eleições autárquicas realizam-se a 12 de outubro.