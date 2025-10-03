O cabeça de lista do Chega à Câmara de Beja, David Catita, defendeu esta sexta-feira a “desafetação” da Reserva Agrícola Nacional (RAN) na área envolvente da cidade para aumentar a habitação e criar “zonas industriais modernas”.

Em declarações à agência Lusa, David Catita admitiu que quando se idealizou o projeto “brutal” do Alqueva na região não se considerou que a par do setor agrícola ia existir também um crescimento da população, da agroindústria e dos serviços.

“Neste momento, Beja tem uma habitação muito cara porque não tem oferta, tem uma agroindústria perfeitamente residual, tem alguns serviços, mas não tem espaço de expansão”, salientou.

Segundo David Catita, a proposta de desafetação da Reserva Agrícola Nacional (RAN) surge nesse seguimento e permitirá “a construção de bairros”, a diminuição do preço das habitações e “de zonas indústrias modernas”.

David Catita falava à agência Lusa à margem de uma vista à feira Patrimónios do Sul, um certame de valorização da identidade da região promovido pela Câmara de Beja.

Relativamente à Praça de Touros José Varela Crujo, localizada na cidade, o candidato afirmou que uma das suas propostas passa por requalificar a sua área e a zona envolvente, “que está muito degradada”, para servir para espetáculos tauromáquicos, equestres e outro tipo de atividades.

Entre outras medidas, David Catita destacou também a reabilitação do acesso ao Rio Guadiana, criando dinamismo com “praias fluviais, zonas de pesca [e] fruição dos moinhos” para possibilitar “uma dinâmica de conectividade das pessoas com o território”.

Simultaneamente, o cabeça de lista pretende ainda adquirir o imóvel do antigo Banco de Portugal, “um edifício icónico na cidade”, e criar o Museu da Lavoura.

“O Museu da Lavoura pretenderá mostrar todo o espólio histórico agrícola de Beja, [porque] Beja tem uma história agrícola enorme, temos séculos de agricultura”, afirmou.

Para David Catita, este espaço cultural permitirá aproximar os jovens ao mundo rural e, consequentemente, incentivá-los a ingressar em cursos relacionados com a agricultura.

Nestas eleições, concorrem também a esta câmara o atual presidente Paulo Arsénio (PS), Vítor Picado (CDU — PCP/PEV), Nuno Palma Ferro (coligação Beja Consegue – PSD/CDS-PP/IL) e Madalena Figueira (Bloco de Esquerda).

O atual executivo municipal é composto por três eleitos PS, três eleitos CDU e um eleito pela coligação Beja Consegue. Na assembleia municipal, o PS é o partido com mais eleitos, mas não tem maioria absoluta.