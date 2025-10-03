A Comissão Europeia assinou um contrato para aquisição conjunta de vacinas contra o vírus SARS-CoV-2, responsável pela doença Covid-19, para assegurar que há quantidade suficiente para o inverno, foi esta sexta-feira anunciado.

Em comunicado, o executivo de Ursula von der Leyen anunciou que assinou, “a pedido de 14 países, um contrato-quadro de aquisição conjunta com a empresa farmacêutica espanhola HIPRA”.

“Os países participantes poderão encomendar até 4 milhões de doses da vacina Bimervax contra a Covid-19 à base de proteínas, conforme necessário, dependendo do contexto nacional e sem um número mínimo de doses a comprar”, esclareceu a Comissão Europeia.

O executivo comunitário acrescentou que o contrato terá uma duração máxima de dois anos e que as vacinas vão estar prontas “para entrega a tempo da atual época de vacinação”.

Citada no comunicado, a comissária europeia para a Gestão de Crises, Hadja Lahbib, advogou que o surgimento de novas variantes do SARS-CoV-2 faz com que a “proteção contra estes vírus seja essencial, especialmente para os mais vulneráveis”.

“Embora as vacinas de ARNm já estejam disponíveis, este contrato de aquisição conjunta aumenta as opções para os sistemas de saúde pública, oferecendo vacinas à base de proteínas”, diz a Comissão Europeia.

Esta vacina contém “fragmentos de uma proteína que é única para o vírus” e que “são suficientes para que o sistema imunitário da pessoa reconheça que a proteína única não deve estar no sistema e responda produzindo defesas naturais contra a infeção pela Covid-19”.