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O PCP pediu esta sexta-feira a audição parlamentar dos ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional sobre os aviões norte-americanos que aterraram na Base das Lajes destinados a Israel, anunciou o secretário-geral do partido, que recusou pedir já demissões.

Em declarações aos jornalistas durante uma arruada em Faro, Paulo Raimundo defendeu que Portugal “é um país soberano” e “não se pode dar ao luxo” de deixar que aviões, em particular dos Estados Unidos, aterrem em solo nacional “sem autorização”.

“Alguém vai ter de explicar isso e é exatamente porque alguém vai ter de explicar isso que nós chamámos à Assembleia da República quer o ministro dos Negócios Estrangeiros, quer o ministro da Defesa”, anunciou Paulo Raimundo.

O secretário-geral do PCP defendeu que “não vale a pena eles estarem a sacudir as responsabilidades um para o outro”, porque a “responsabilidade é do Governo” e, portanto, “o Governo vai ter de explicar”.

Questionado se lhe parece que o ministro da Defesa Nacional se deveria demitir, como sugeriu o porta-voz do Livre, Rui Tavares, Paulo Raimundo considerou que estar agora a “precipitar a consequência da demissão” de Nuno Melo só teria “uma consequência”.

“Deixava de ter explicar aquilo que aconteceu e nós não queremos que ele deixe de explicar. Vai ter de explicar o ministro da Defesa e vai ter de explicar o ministro dos Negócios Estrangeiros”, afirmou.

Paulo Raimundo recordou que “já não é a primeira vez que acontece” uma situação desta natureza, numa alusão a um barco com pavilhão português que, em outubro de 2024, transportava material explosivo para Israel, salientando que Portugal não pode ser uma “república das bananas”.

“Inaugurei aqui no Algarve uma expressão que tenho repetido várias vezes, já me têm ouvido, que é que Portugal não pode ser transformado num resort turístico, ainda que seja importante o turismo, nem muito menos numa república das bananas. E, portanto, isso não pode acontecer”, defendeu.

Entretanto, em dois requerimentos entregues na Assembleia da República, o Grupo Parlamentar do PCP considera que a aterragem de aviões norte-americanos na Base das Lajes “vêm demonstrar, mais uma vez, a cumplicidade do Governo PSD/CDS nos crimes que Israel vem praticando com o patrocínio dos Estados Unidos da América e da União Europeia (UE)”.

“Perante a situação inaceitável que está colocada, o Grupo Parlamentar do PCP vem requerer a realização com urgência” de audições parlamentares a Paulo Rangel e Nuno Melo, lê-se nos requerimentos.

PS pede esclarecimentos sobre aviões com destino a Israel nas Lajes

O grupo parlamentar do PS vai pedir a audição dos ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional, no parlamento, para obter esclarecimentos sobre os caças com destino a Israel que fizeram escala na base das Lajes, em abril.

“O grupo parlamentar do Partido Socialista vai pedir para ouvir os dois ministros na Assembleia da República, quer o ministro dos Negócios Estrangeiros [Paulo Rangel], quer o ministro da Defesa Nacional [Nuno Melo]”, adiantou, acrescentando que têm de explicar “ao país afinal do que se trata e porquê que não houve comunicação entre os dois ministérios”.

Em declarações aos jornalistas, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, afirmou que as declarações de Rangel “têm gravidade” e devem impor esclarecimentos claros”, referindo que o responsável disse “não ter conhecimento de uma operação aérea que utilizou território nacional e que não terá sido informado, como deveria”.

José Luís Carneiro falava no concelho de Machico, na Madeira, após uma arruada no âmbito da campanha eleitoral para as autárquicas de 12 de outubro e antes de um comício que decorre no Fórum Machico, com todos os cabeças de lista aos municípios da região autónoma.

Rui Tavares pede explicações

O porta-voz do Livre considerou esta sexta-feira que o primeiro-ministro “não pode simplesmente varrer para debaixo do tapete” a polémica e que tudo terá que ser “muito bem explicado”.

“Isto tudo vai ter que ser bem explicado, deveria ser explicado o quanto antes, mas se o Governo não o quer explicar certamente no parlamento vai servir para extrair a verdade e as necessárias consequências políticas”, defendeu Rui Tavares, à margem de uma iniciativa de campanha para as eleições autárquicas de dia 12, em Aveiro.

Na ótica de Rui Tavares, Luís Montenegro “não pode simplesmente varrer isto para debaixo do tapete e continuar como se nada fosse”. “Não se pode lidar com uma questão de armas para a continuação daquilo a que muitas organizações internacionais já chamam de genocídio como a passagem de outro tipo de material por território português”, defendeu, que considera que está em causa uma “história muito mal contada”.

Já nesta manhã de sexta-feira, Rui Tavares pediu explicações ao ministro da Defesa.

“Nuno Melo tem explicações a dar acerca disto”, disse o porta-voz do Livre que critica ainda que o ministro tenha “andado a dizer aviltantemente que quem está indignado com o que se está a passar em Gaza está de alguma forma com o terrorismo”. Agora, acrescenta, Melo “deve fazer a pergunta se cúmplice não é quem deixa passar F-35 pela base das Lajes e não diz a ninguém nem sequer aos seus colegas de Governo”.

E isto porque Tavares diz que o ministro da Defesa e o dos Negócios Estrangeiros “não se coordenam um com o outro”, já que Paulo Rangel não terá sabido desta passagem dos caças que iam ser entregues pelos EUA a Israel.

Sobre a flotilha humanitária e as detenções de elementos portugueses, Rui Tavares deseja “que o governo português imprima intensidade nas explicações que é preciso pedir ao Estado de Israel através do embaixador”. O porta-voz do Livre quer saber “se as detenções foram em águas internacionais porque nesse caso serão claramente ilegais e isso não pode passar em claro”.

Bloco de Esquerda pede demissão de Nuno Melo

O BE pediu esta sexta-feira a demissão do ministro da Defesa, Nuno Melo, que acusou de permitir a passagem de aviões “usados no genocídio do povo palestiniano ao autorizar a escala de três aeronaves norte-americanas na base das Lajes.

A posição foi assumida pela dirigente bloquista Joana Mortágua numa conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa.

Joana Mortágua acusou o ministro da Defesa de autorizar a passagem de aeronaves e material de guerra “para ser utilizado no genocídio do povo palestiniano na base açoriana das Lajes, “à revelia do ministro dos Negócios Estrangeiros”, por saber que Paulo Rangel “não autorizaria a passagem de material militar dirigido a Israel”.

“O ministro dos Negócios Estrangeiros não autorizaria a passagem de material militar dirigido a Israel porque há um embargo militar a Israel e porque sabia que a passagem de material militar dirigido a Israel dirigido ao genocídio dos palestinianos pode ser considerado um crime internacional e uma violação do direito português e internacional”, acrescentou.

A bloquista considerou que Portugal “não pode ter um ministro da Defesa cuja lealdade e obediência é ao Governo de Israel e não ao Governo português” e, por isso, Nuno Melo “não tem condições para continuar no Governo”.

Bloco de Esquerda Açores quer que Governo Regional se pronuncie

O BE/Açores quer que o Governo Regional se pronuncie “contra a utilização” da base das Lajes como “plataforma logística” para “operações militares” de Israel, na sequência da escala.

“O Bloco de Esquerda Açores exige que o Governo Regional se pronuncie contra a utilização da base das Lajes como plataforma logística para operações militares de Israel”, refere a força partidária em nota de imprensa.

De acordo com um comunicado divulgado esta quinta-feira pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), tutelado por Paulo Rangel, três aeronaves norte-americanas fizeram uma escala na base açoriana das Lajes com destino a Israel, sem comunicação prévia ao Governo português, uma “falha de procedimento” sobre a qual o chefe da diplomacia portuguesa quer apurar responsabilidades.

A nota refere que esta operação teve “comunicação e autorização tácita (isto é, por decurso do prazo respetivo)” e a comunicação tinha já parecer favorável da AAN (Autoridade Aeronáutica Nacional), que depende do Ministério da Defesa Nacional, tutelado por Nuno Melo.

O MNE realça que “a escala e sobrevoo de três aeronaves americanas para entrega a Israel”, ocorrida em 22 de abril, não significa que “tenha sido estritamente violado o compromisso assumido pelo Ministério ou pelo Governo nesta matéria”, referindo-se ao embargo à venda de armas e passagem pelo território nacional de material militar para Israel, determinado pelo executivo de Luís Montenegro.

PAN rejeita jogos de palavras e quer esclarecimentos

A porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, rejeitou esta sexta-feira “jogos de palavras”, exigindo ao ministro da Defesa, Nuno Melo, esclarecimentos transparentes.

“É importante não nos refugiarmos em jogos de palavras e percebermos exatamente qual é a finalidade. Compreendemos que sendo os Estados Unidos e pertencendo à NATO possa haver aqui questões de não haver um direito de limitação da utilização, mas ainda assim é importante que o ministro venha esclarecer efetivamente qual o destino destes aviões”, disse hoje à Lusa a dirigente do PAN, no Porto.

Falando à margem de uma ação de campanha do candidato independente do movimento Fazer à Porto, Filipe Araújo, que o PAN apoia, Inês Sousa Real vincou que “se o destino era Israel e se esse destino fosse conhecido, é evidente que Portugal tem de se posicionar, do ponto de vista internacional, no sentido de garantir que os direitos humanos prevalecem sobre quaisquer interesses económicos, relações comerciais ou até mesmo institucionais entre Portugal e Israel”.

“Neste momento, o genocídio que está a acontecer na Faixa de Gaza deve convocar todos os estados-membtos, sem exceção, a posicionarem-se inequivocamente ao lado dos direitos humanos e ao lado dos milhares de crianças que estão, neste momento, a perder o direito à infância, dos civis inocentes que estão a perder a sua vida neste massacre que está a acontecer na Faixa de Gaza”, vincou.

Assim, “mais do que refugiar-se ou escudar-se em jogos de palavras para justificar, provavelmente, o injustificável, é importante que Nuno Melo venha esclarecer o país e que, acima de tudo, se perceba o que aconteceu efetivamente”.