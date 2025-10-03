Os irmãos Sérgio e Nelson Rosado, conhecidos como Anjos, reagiram na noite desta sexta-feira à absolvição da humorista Joana Marques no processo judicial que opôs as duas partes. A decisão do tribunal não lhes foi favorável, mas os músicos garantem que não se arrependem de ter avançado com a ação. Sobre se vão recorrer, dizem que ainda não têm uma decisão tomada.

“Valeu [a pena] porque voltaríamos a fazer exatamente aquilo que fizemos. Por várias razões: nós nunca nos sentimos ofendidos por qualquer tipo de piada, não fizemos nenhum ataque, não condicionámos sequer a liberdade de expressão. Nós ficámos foi efetivamente prejudicados por um vídeo que foi editado. Foi factual”, afirmou Nelson Rosado em entrevista ao Jornal Nacional, da TVI.

Questionados sobre o risco de ficarem associados a uma tentativa de limitar a liberdade de expressão, Nelson rejeitou essa ideia. “Efetivamente não nos sentimos nesse papel porque desde o princípio acreditámos, e continuamos a acreditar, que estamos no lado certo da história. Lutámos por aquilo que é justo, pela verdade e pela dignidade humana. Tentámos falar com a Joana no início para tentar resolver isto. A Joana não quis falar connosco”, explicou.

Por seu turno, Sérgio Rosado sublinhou que nunca esteve em causa a liberdade criativa da humorista. “Isto nunca foi um ataque à liberdade de expressão e ao humor. Pegando na sentença, ficou provado em tribunal que nós não nos enganámos na letra, não desafinámos. Portanto, todo este vídeo editado foi uma sátira que a Joana fez a uma suposta atuação que correu mal. É por isso que tentámos chegar à conversa com a Joana para lhe tentar explicar o que estava a acontecer”, referiu o músico, sublinhando que o vídeo em causa “provocou danos” a uma equipa de 28 pessoas.

Os irmãos Rosado, quando interrogados sobre um eventual recurso, admitiram que ainda não tomaram uma decisão, uma vez que o caso “tem de ser analisado”. “É uma questão que vai ser analisada pela nossa equipa jurídica. Se decidirmos que sim, estaremos a exercer um direito que nos compete”, disse Nelson. Já Sérgio frisou que, após o anúncio da sentença, não se sentiram derrotados. “Continuamos iguais a nós próprios. Isto não é uma derrota. Nós continuamos a acreditar que estamos no lado certo da história”, reiterou.

Durante a entrevista no canal quatro, Sérgio e Nelson insistem que a ação não foi motivada por falta de sentido de humor. “Nós temos muito sentido de humor. Aliás, o nosso passado revela isso. Participámos em dezenas e dezenas de sketches em todos os canais e até mesmo nós, enquanto performers, somos liberdade de expressão. Quer nós, quer um ator, quer um escultor, um pintor ou um comediante… nós estamos exatamente na mesma prateleira. Nós precisamos do direito de liberdade de expressão, do direito à liberdade criativa e liberdade artística”, disse Nelson.

“O que aconteceu aqui é que houve, quanto a nós, uma falta de sensibilidade em relação àquilo que são as nossas responsabilidades. Isto é um caso pura e simplesmente de responsabilidade civil. Aquilo que nos dizem é que não há limites para o humor. Eu também acho que não há limites para o humor. Mas sou responsável por aquilo que digo ou faço. Isso foi o cerne deste processo”, frisou Nelson.

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Sobre o que chamam de “mito do dinheiro“, os músicos esclareceram que o valor pedido em tribunal não foi arbitrário: “Não acordámos um dia e lembrámo-nos de pedir um milhão de euros. Isso foi definido com base nos prejuízos efetivos que foram apresentados em tribunal. Foi por causa de um vídeo editado. Não por uma piada”.

Por fim, quanto ao impacto deste caso na carreira, Sérgio destacou que o público continuou a apoio o trabalho da dupla. “É um desafio gigante para nós lidar com o digital. Hoje em dia, o digital é fulcral neste tipo de situações. Tentámos de alguma forma lidar com isso na expectativa de que isso não ia ter impacto nos nossos concertos. E não teve. As pessoas que conhecem o nosso trabalho não é de agora, não é desde 2022”, concluiu.

A sentença, assinada pela juíza Francisca Preto, coloca, por agora, um ponto final num dos julgamentos mais mediáticos da justiça portuguesa este ano. No entanto, os custos do processo para os dois irmãos ainda serão contabilizados. Por agora, a fatura poderá ascender a mais de 35 mil euros.