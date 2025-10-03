O IMT lançou um concurso público para que seja feito um “estudo de diagnóstico do mercado de serviço público de transporte ferroviário de passageiros”. Entre os objetivos consta o “estudo económico das concessões da CP e da Fertagus”, nomeadamente a análise da oferta e da procura, das receitas e custos, da remuneração do capital investido e da performance operacional (continuidade de serviços, cancelamentos, atrasos).

No anúncio do concurso público, que foi publicado esta sexta-feira em Diário da República, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes estabelece um preço base de 220 mil euros para o concurso.

O concurso surge dias depois de o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, ter falado no parlamento sobre o objetivo do Governo de lançar subconcessões na CP, uma medida que constava no programa do Governo apresentado em junho. A Fertagus, a única concessão a privados que explora o comboio na ponte 25 de Abril, foi prorrogada recentemente até 2031, mas terá de haver um novo concurso público.

“O mercado nacional de transporte ferroviário depara-se com enormes desafios sugerindo a promoção de políticas públicas que estimulem não só a procura como a oferta de serviços consentânea com elevados padrões de qualidade e segurança, proteção ambiental e acesso universal por parte dos cidadãos, em geral, e das populações residentes em territórios de baixa densidade”, lê-se no caderno de encargos do procedimento.

Segundo o mesmo enquadramento, “os custos incorridos pelos operadores com a operação, o acesso a infraestrutura ferroviária, a aquisição de material circulante, assim como a adequada remuneração do capital são outros fatores a ter em consideração”. Além de que, “paralelamente, assistimos à realização de investimentos na Rede Nacional Ferroviária e, nesse contexto, importa analisar o respetivo impacto na capacidade da rede (canais horários)”.

Nesse sentido, o IMT quer estudar em primeiro lugar “a performance económico-financeira da indústria em Portugal, com identificação dos principais drivers de custos”. Pretende-se tambem um “estudo económico das concessões da CP e da Fertagus”, com “análise da oferta e da procura; receitas/custos e remuneração do capital investido e performance operacional (continuidade de serviços, cancelamentos, atrasos)”.

No mesmo âmbito do lançamento das subconcessões, o IMT também quer ter informação sobre o “benchmarking com outros Estados Membros da União Europeia sobre os modelos de concessões de serviço público, incluindo o modelo de acesso ao mercado; o modelo de gestão e exploração operacional; o financiamento da operação; modelo tarifário; o regime de propriedade do material circulante, o modelo de governance e regime de supervisão e penalidades”.

Pretende-se ainda a “caraterização do mercado de material circulante – principais players do mercado, interoperabilidade, financiamento, novas tecnologias e fontes renováveis”. Bem como a “segmentação do mercado consoante os vários perfis da procura” e a “substituibilidade e complementaridade com outros modos de transportes”. O estudo deve incidir também sobre o mercado laboral, no que toca a “qualificações, formação e atração e retenção de talento”, a “consulta aos stakeholders” e “outras temáticas consideradas relevantes pelos especialistas”.

Os interessados no concurso têm 12 dias, a contar desde esta sexta-feira, para apresentar as propostas, portanto até 14 de outubro. O prazo para a execução do contrato é de 80 dias.

“A adjudicação é feita de acordo com o critério da proposta economicamente mais vantajosa”, em que o preço da proposta terá uma ponderação de 40% e a experiência da equipa contará 60%.

O programa do Governo prevê o “lançamento de concursos para concessão de linhas ferroviárias específicas e aceleração da abertura à concorrência nas linhas que permitam a operação simultânea de vários operadores”. Na audição parlamentar da última terça-feira, Pinto Luz sublinhou que a intenção não é “descapitalizar a CP” mas sim fazer “um empoderamento da CP”.