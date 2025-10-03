Fotografias do músico Sérgio Godinho, captadas ao longo dos últimos 32 anos pela fotógrafa Rita Carmo, foram reunidas num livro “Sérgio Godinho por Rita Carmo”, que chega às livrarias na segunda-feira.

O livro, uma edição da 100Folhas, é apresentado como sendo “mais do que um registo visual”. “É um retrato íntimo da cumplicidade entre dois criadores que se reconhecem na arte e na vida”, lê-se na sinopse.

A primeira vez que Rita Carmo fotografou Sérgio Godinho foi em novembro de 1993, no Teatro São Luiz, em Lisboa, e várias imagens desse concerto estão no livro.

Desde então, recorda a fotógrafa no prefácio, fotografou o músico “praticamente todos os anos, em concertos ou retratos” e “por vezes várias vezes no mesmo ano”.

Também no prefácio, Sérgio Godinho refere que Rita Carmo “é, sem dúvida”, quem mais o fotografou ao longo dos anos, “tantos anos, tantas diferentes situações”, como “retratos, palcos, cenários insólitos e cenas partilhadas com outros músicos”.

As imagens mais recentes incluídas no livro foram captadas em junho deste ano, numa sessão em casa de Sérgio Godinho, para a promoção do mais recente livro de contos do artista, “Como se não houvesse amanhã”.

Sérgio Godinho, que completou 80 anos em agosto, é considerado um dos renovadores da música portuguesa nos últimos 50 anos.

Nascido no Porto, estudou Psicologia em Genebra, durante dois anos, foi ator de teatro e começou a exercitar a escrita de canções nos finais dos anos 1960, sendo de 1971 o seu primeiro álbum, Os Sobreviventes, a que se seguiram mais 30 editados até aos dias de hoje. O mais recente de originais, Nação Valente, saiu em 2018.

Apesar de ser conhecido sobretudo pela música, Sérgio Godinho tem canalizado a escrita criativa por outros géneros, como teatro, argumento para cinema, ficção para crianças, poesia e contos, em títulos como O Pequeno Livro dos Medos, O Sangue por Um Fio e Vida Dupla.

Em 2016, editou Coração mais que perfeito, o primeiro romance, ao qual se seguiram Estocolmo, em 2019, e Vida e Morte nas Cidades Geminadas, em 2024.

Rita Carmo, que nasceu em Leiria em 1970, licenciou-se em Design de Comunicação pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, e iniciou o seu percurso como fotógrafa, sobretudo na área musical, em 1992, no então semanário Blitz, onde atualmente é fotógrafa residente.

Com fotografias publicadas em vários títulos portugueses e estrangeiros, como Expresso, O Independente, Visão, se7e, Melody Maker e Rockin’on, já fez várias exposições individuais e coletivas.

Rita Carmo tem três livros editados: Altas-Luzes (2003), Bandas Sonoras — 100 Retratos na Música Portuguesa (2013) e Jorge Palma por Rita Carmo (2023).