O porta-voz do Livre sugeriu esta quinta-feira a demissão do ministro da Defesa, Nuno Melo, após a passagem de três aeronaves norte-americanas pelos Açores com destino a Israel, acusando-o de “estar do lado de terroristas”.

“Eu não percebo como é que Nuno Melo se pode manter como ministro da Defesa”, considerou Rui Tavares, em declarações à Lusa e Antena 1, à margem de uma ação de campanha para as autárquicas de dia 12, em Lisboa.

De acordo com um comunicado divulgado esta quinta-feira pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), tutelado por Paulo Rangel, três aeronaves norte-americanas fizeram uma escala na base açoriana das Lajes com destino a Israel, sem comunicação prévia ao Governo português, uma “falha de procedimento” sobre a qual o chefe da diplomacia portuguesa quer apurar responsabilidades.

A nota refere que esta operação teve “comunicação e autorização tácita (isto é, por decurso do prazo respetivo)” e a comunicação tinha já parecer favorável da AAN (Autoridade Aeronáutica Nacional), que depende do Ministério da Defesa Nacional, tutelado por Nuno Melo.

“O Ministério dos Negócios Estrangeiros chuta a bola para a Defesa e diz que é responsabilidade da Defesa. Isto não foi conhecido antes das eleições de 18 de maio e significa que o território português foi usado para enviar aviões, talvez daqueles que estiveram a bombardear Gaza, numa operação que já merece, de muitas organizações internacionais, a designação de operação genocida e que inclui crimes de guerra”, criticou Rui Tavares.

O porta-voz do Livre considerou que “está lançada a baderna e a bandalheira no Governo”, com dois ministros “que não se entendem”.

Depois de esta manhã Nuno Melo ter classificou como “panfletária e irresponsável” a participação de portugueses na flotilha rumo à Faixa de Gaza com ajuda humanitária, onde se inclui a coordenadora do BE, Mariana Mortágua, Rui Tavares devolveu que é o centrista que “está do lado dos terroristas”.

“Que Nuno Melo, que pelos vistos dá autorização a que aviões que vão fazer operações destas passem por um território português, ainda se venha pôr com lições de moral acerca de quem está com terroristas ou quem não está, quando ele está ativamente a deixar passar ou a fechar os olhos aos hábitos de terrorismo de um dos lados (…) é uma farsa de muito mau gosto”, criticou.

No comunicado, o MNE realça que “a escala e sobrevoo de três aeronaves americanas para entrega a Israel”, ocorrida em 22 de abril, não significa que “tenha sido estritamente violado o compromisso assumido pelo Ministério ou pelo Governo nesta matéria”, referindo-se ao embargo à venda de armas e passagem pelo território nacional de material militar para Israel, determinado pelo executivo de Luís Montenegro.

A Base Aérea das Lajes, situada no arquipélago dos Açores, é utilizada militarmente pelos Estados Unidos da América no âmbito de um acordo de cooperação.