A Ponte do Vascão, que liga os concelhos de Alcoutim (Algarve) e Mértola (Alentejo), reabriu esta sexta-feira ao trânsito rodoviário, depois de ter estado encerrada um ano para obras de requalificação, anunciou a Infraestruturas de Portugal (IP).

Em comunicado, a entidade gestora das redes rodoviárias e ferroviárias de Portugal, informou que a circulação na ponte “será feita de forma condicionada” enquanto decorrem os trabalhos complementares da empreitada.

Em dias úteis, durante o período diurno, o trânsito far-se-á de forma alternada nos dois sentidos, regulado por semáforos e com limitação de velocidade, lê-se na nota.

Já no “período noturno, fins de semana e nos dias em que não estejam previstos trabalhos, a circulação será feita nas duas vias, mas com limitação de velocidade”, especificou.

A IP justifica os condicionamentos como “necessários para garantir as condições de segurança para a conclusão da empreitada e do reforço estrutural da ponte rodoviária”.

Encerrada em outubro de 2024 devido ao seu estado de degradação, a ponte assegura a ligação entre as duas margens do Rio Vascão, nos concelhos de Alcoutim, no distrito de Faro, e de Mértola, no distrito de Beja, através da Estrada Nacional 122.

As obras do reforço estrutural da ponte, repavimentação do tabuleiro e de melhoria das condições de circulação pedonal, representaram um investimento de 2,9 milhões de euros, financiado por fundos comunitários.