A seleção portuguesa, detentora do troféu, apurou-se esta sexta-feira para a final do Campeonato da Europa de futsal de sub-19 pela terceira vez seguida, ao vencer a Eslovénia, por 3-0, nas meias-finais da competição que decorre na Moldova.

Numa reedição da meia-final de 2023, Portugal vencia os eslovenos ao intervalo, por 1-0, tendo assegurado a presença na decisão da quarta edição do Europeu, agendada para domingo, diante da Espanha, que bateu a Ucrânia na outra meia-final, por 7-4.

Pelo terceiro ano consecutivo, portugueses e espanhóis vão discutir entre eles o estatuto de campeões europeus de sub-19, com a equipa das ‘quinas’ a vencer a última edição, em 2023, depois de ter perdido o duelo de 2022.