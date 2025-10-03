O cabeça de lista do Partido Socialista (PS) à Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, afirmou esta sexta-feira que uma das suas prioridades para a recandidatura é atrair para Leiria “indústrias com base salarial alta”.

Os socialistas integraram esta sexta-feira na agenda de campanha a visita a várias empresas e à Zona Industrial da Cova das Faias (Zicofa), dando protagonismo a um setor que tem sido prioridade do executivo. “Uma aposta do nosso programa é continuar a atrair empresas, sobretudo as que necessitam de ser relocalizadas“, chamando ao concelho novos setores de atividade, especialmente na área das novas tecnologias.

O município investiu nos últimos anos na nova Zona Industrial de Monte Redondo, “que já tem lotes à venda”, e vai também criar o Leiria Innovation Hub no topo norte do Estádio Municipal, para “captar indústrias e serviços daquelas que são as profissionais mais cativantes para os jovens”, salientou Gonçalo Lopes.

O PS quer levar para Leiria “indústrias que tenham base salarial alta, para podermos vencer as dificuldades que existem, como o custo de vida”. “Não queremos indústrias a competir pela mão-de-obra barata”, sublinhou o recandidato à presidência da Câmara de Leiria. A seleção será feita através dos códigos de atividade económica (CAE).

“Na Zona Industrial de Monte Redondo definimos [para instalação] determinados tipos de CAE com que atingimos setores económicos que consideramos mais relevantes – as mais tecnológicas geralmente pagam salários mais altos”.

Os socialistas pretendem criar em Leiria “um ecossistema diferenciador”, evitando “setores económicos especulativos“. A nova área em Monte Redondo “é um terreno apetecível” e, por isso, “temos de controlar o tipo de indústria que ali queremos”, reforçou.

O concelho está pronto para “os desafios dos próximos anos, com a componente da Indústria 4.0 e a introdução da Inteligência Artificial no apoio aos processos produtivos”:

“Estamos cientes que a indústria vai evoluir muito para a redução de mão-de-obra. Temos de ter uma preocupação no que diz respeito à criação de condições para adaptação de mão-de-obra na indústria”.

Com a defesa a ser “um dos temas da atualidade na Europa”, Leiria antecipa a necessidade de “haver muita adaptação de indústria a esta área“. “Felizmente temos possibilidade de desenvolver esse cluster. Há alguns meses recebemos o polo de inovação da Tekever, empresa produtora de ‘drones’ em Portugal, cuja massa cinzenta tem origem no Politécnico de Leiria”, exemplificou.

Para Gonçalo Lopes, o concelho “tem condições para criar e adaptar alguma da indústria a esta nova realidade”.

Nas autárquicas de 2021, Gonçalo Lopes liderou, pela primeira vez, a lista do PS ao município, com o partido a manter oito mandatos e o PSD três. Os vereadores sociais-democratas passaram depois a independentes.

São também cabeças de lista à Câmara de Leiria, nas autárquicas de dia 12, Sofia Carreira (PSD), Luís Paulo Fernandes (Chega), Nuno Violante (CDU), Nuno Henriques Barroso (ADN), José Peixoto (coligação Avançar Leiria, que junta BE, Livre e PAN), Paulo Ventura (Iniciativa Liberal) e Branca Matos (CDS-PP).