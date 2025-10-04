O candidato do ADN à Câmara de Coimbra, Sancho Antunes, defendeu este sábado uma maior proximidade de Coimbra às freguesias da periferia, em termos de mobilidade e restantes serviços que “têm de ser projetados para todo o concelho”.

“O que nós defendemos, acima de tudo, para além da mobilidade da cidade ao resto das freguesias, é o serviço em si, o apoio em si, que tem que ser projetado para todo o concelho”, afirmou.

Em declarações à agência Lusa, Sancho Antunes deu como exemplo a fiscalização, que diz “ter de ser unânime” em todo o concelho.

“Não pode ser só uma mata que está para limpar dentro da cidade, mas também tem que se perceber as que estão na periferia”, acrescentou.

O mesmo diz acontecer com a saúde mental, que vê como “o problema de saúde do século XXI” e que está muito centralizado na cidade de Coimbra.

Para o candidato, as juntas de freguesia deveriam estabelecer parcerias com a Câmara Municipal para que os psicólogos municipais, “que são vários”, possam ajudar as pessoas identificadas pelas freguesias.

“Também temos o problema da demografia, da idade, porque fora da cidade nós temos pessoas mais velhas, enquanto as mais novas preferem estar dentro da cidade. Nós entendemos que a vida saudável é melhor fora da cidade do que dentro da cidade: a periferia oferece condições de vida mais saudáveis”, alegou.

Já o custo da habitação “é mais baixo na periferia” e “seria um incentivo as pessoas poderem construir, alugar, comprar fora do perímetro urbano, mais nas freguesias de Arzila, Ameal, Souselas”.

Para que a população se continue a fixar na periferia, o candidato do ADN destaca a necessidade de haver GNR, serviços de saúde e apoio ao comercio.

“Terá de haver um apoio ao pequeno comércio da periferia, não só na cidade e na Baixa”, sustentou.

O candidato do ADN aludiu ainda ao caso de Souselas, onde existe “um polo de emprego tão grande”, mas ainda continua a faltar um posto de GNR.

“Está prometido há 20 anos. Lançou-se a primeira pedra há 20 anos pelo presidente na altura, o doutor Manuel Machado [PS], mas acho que eles perderam o sítio da pedra porque nunca mais construíram nada”, ironizou.

Além de Sancho Antunes, pelo ADN, são candidatos o atual presidente da Câmara pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/MPT/Volt), José Manuel Silva; a ex-ministra Ana Abrunhosa, pela Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN); o vereador Francisco Queirós, pela CDU; o ex-deputado José Manuel Pureza, pelo Bloco de Esquerda; Maria Lencastre Portugal, pelo Chega; e Tiago Martins, pela Nova Direita.

O atual executivo é composto por seis elementos da coligação Juntos Somos Coimbra, quatro do PS e um da CDU.

As eleições autárquicas decorrem no dia 12.