O fim de semana vai ser marcado pela deslocação do Benfica ao Dragão para defrontar o FC Porto, o fim de semana vai ser marcado por inúmeras ações e entrevistas dos seis candidatos à liderança do clube da Luz, que vão aproveitando o aproximar do dia 25 para intensificarem os contactos com os associados, os anúncios ligados às respetivas listas e os temas mais fraturantes em entrevistas. Esta sexta-feira, houve de tudo.

“O Benfica sozinho vale mais do que todos os outros”, aponta Rui Costa em Gaia

Rui Costa aproveitou a presença do Benfica a Norte para marcar presença no aniversário da Casa do Benfica de Vila Nova de Gaia. Perante mais de 200 sócios e adeptos que encheram a sala, o presidente e candidato a novo mandato à frente dos encarnados teve um discurso mais longo do que tinha acontecido em Paredes, local onde arrancou “oficialmente” a campanha, e confirmou que Nuno Catarino, que dirige a vertente financeira da formação da Luz, fará parte da lista que irá a sufrágio a 25 de outubro de novo com essa pasta.

“Não me esqueço que até foi da Casa de Gaia que parti há quatro anos atrás e talvez tivesse levado um dos maiores banhos de benfiquismo da minha vida. Tive a certeza que naquele dia não podia fugir desta missão. Não foram quatro anos fáceis para mim e apresento-me perante vós com a humildade de reconhecer que quatro títulos é pouco. Quatro títulos nos últimos três anos, embora os três anos anteriores tenham sido só com uma Supertaça. Não faço de derrotas, vitórias. Foi pouco mas sei aquilo que fiz durante estes quatro anos. Como disse num discurso de recandidatura, no Benfica não se desiste e nunca irei desistir do Benfica. Estes quatro anos tiveram poucas vitórias mas muitas coisas positivas. Sei que concordam, porque caso contrário não estariam a apoiar-me da maneira como vocês estão”, começou por apontar.

“Estou cada vez com mais força para afrontar os próximos quatro anos. Quatro anos que serão de grandes desafios. O principal será ganhar. Ganhar em tudo, cada vez mais, porque criámos alicerces. Quando não ganhámos, estivemos lá para ganhar. Sei o que modificámos no clube, sei que o fizemos crescer em várias áreas. Não vou parar. Ganhar será o nosso primeiro foco. Muito se tem falado das finanças mas nós somos o clube mais tranquilo financeiramente no nosso país… O objetivo desta Direção, e será alcançado, é chegar aos 500 milhões de euros de receita anual. Outro objetivo claro e inequívoco é chegarmos aos 500 mil sócios. Ultrapassámos este ano os 400 mil, estamos a caminho dos 500 mil”, prosseguiu o líder benfiquista.

“Temos pela frente um desafio enorme, que são os direitos televisivos. O Benfica não pode sair prejudicado desta situação e garanto que não vai sair. Temos propostas que nos permitem, pelo menos, não perder em relação àquilo que temos hoje. Não aceitámos estas propostas para já porque entendemos que podemos chegar mais longe, que o Benfica sozinho vale mais que todos os outros. Não é uma vaidade, é uma realidade. O Benfica District também não é um desenho, nem um boneco, será uma realidade para fazer crescer o nosso clube, para termos cada vez mais orgulho na nossa casa. Temos a estimativa de um lucro anual de 40 milhões de euros. Se há pessoas com medo de fazer crescer o Benfica, eu não o tenho”, concluiu.

Vieira na CMTV. O amigo Cardozo “que não faz nada de borla”, Bayern e a “bandalheira”

Um pouco antes, após a passagem por Barcelos e pelo Porto no início da semana, Luís Filipe Vieira deu uma entrevista na CMTV onde voltou a reforçar vários temas e opiniões que deixara nos últimos dias. Entre essas novidades, o antigo líder garantiu que irá fazer apenas um mandato (mais um ano, “para completar o penta”) e voltou a explicar o modelo inspirado no Bayern que há alguns anos tentou implementar: “Nunca os sócios do Benfica vão perder influência. Têm três acionistas de referência, o grupo Volkswagen, a Adidas e a Allianz. A SAD do Bayern é gerida pelas mesmas pessoas. Não há conflitos, mantêm a mesma gestão. Todo o modelo profissional desapareceu. O meu modelo deu resultados desportivos, para pagar as dívidas”.

“Rui Costa não foi presidente do Benfica. Se alguma coisa houve foi uma falta de liderança gritante. Já pedi desculpa aos benfiquistas foi um erro claríssimo. Ele cometeu uma gaffe. Prometeu que não mexia na estrutura profissional. Demitiu um profissional e outro não conseguia coabitar com a degradação que existia. Foi uma mudança brusca e radical. A desorganização interna é total. Não fui eu que disse que era uma bandalheira, mas disseram-me”, destacou, antes de voltar ao que se passou na Assembleia Geral, visando o movimento Servir o Benfica. “Comporta-se pior do que os grupos organizados. Deixem o Benfica caminhar assim. Votem num ou noutro [Noronha Lopes ou Manteigas] e vão ver onde o Benfica vai parar. Vai ser a anarquia completa. Destroem jogadores e treinadores. Comigo [como presidente], as próximas Assembleias Gerais vão ser transmitidas na BTV com a identificação de cada pessoa que falar”, anunciou Vieira.

Vieira diz que Cardozo não conhece Noronha Lopes e garante que o paraguaio 'gosta de dinheiro'. "Conheço o Cardozo, não faz nada de borla… Não estou a dizer que recebeu." "Cardozo nunca mais me atendeu, nem o melhor amigo em Portugal", acusa LFV. Via: CMTV pic.twitter.com/9lHaKk3GC1 — Cabine Desportiva (@CabineSport) October 3, 2025

O ex-líder falou também da falta de apoio de antigos jogadores, colocando mesmo em causa as razões pelas quais Óscar Cardozo se juntou a Noronha Lopes. “Uma das decisões que tomei foi dizer a antigos jogadores ‘Não me apoies, não me mandes nada, faz o que tu quiseres’. Eles são património do Benfica. Faz algum sentido Cardozo apoiar Noronha Lopes? Conhece o Nuno Gomes mas é suficientemente adulto para tomar decisões. O Cardozo é um grande amigo meu. Promessas de cargo? Ele não quer cargos, o Cardozo gosta é de dinheiro… Não posso provar mas sei o que tem sido dito e quem tem aliciado ex- jogadores. Liguei ao Cardozo, ele não atendeu, sei o motivo mas um dia vai contar a verdade… Conheço o Cardozo. Não estou a dizer que recebeu mas não faz nada de borla. E mais um ponto: o único candidato com experiência de Benfica sou eu. Noronha Lopes pode ser gestor mas o Benfica precisa de um líder que esteja na frente de combate para recuperar o seu posicionamento no mercado”, concluiu Luís Filipe Vieira à CMTV.

“Vieira sai com manobras de diversão para justificar os seus próprios fracassos”

A essa hora, João Noronha Lopes marcava presença num encontro com mais de 150 associados benfiquistas em Viseu juntamente com Vítor Paneira, antigo jogador e capitão que será diretor técnico do futebol em caso de vitória. “O que se vive em Viseu sente-se por todo o país: vem aí a mudança. O Benfica vai recuperar a grandeza que os sócios exigem e merecem”, apontou o candidato, que à margem desse jantar acabou por rebater as críticas feitas por Luís Filipe Vieira, nomeadamente em torno do antigo avançado Cardozo.

“É completamente mentira que paguei qualquer coisa ao Cardozo. Aliás, é ofensivo para o melhor marcador estrangeiro da história do Benfica que seja feita essa acusação. Não me surpreendo porque o Vieira também mentiu relativamente à Assembleia Geral. Isto revela o desespero de alguém que deve estar mais preocupado com as sondagens do que eu. Sai com manobras de diversão para justificar os seus próprios fracassos. Mas não quero perder muito tempo com Vieira, nem perder muito tempo a falar do passado. Estou aqui com os sócios do Benfica há três meses, a ouvi-los, escutá-los. Não venho aqui só fazer discursos, venho fazer sugestões, venho ouvir críticas. Não ando aqui no meio dos sócios com seguranças, ando livremente e com a cabeça erguida no meio dos sócios”, assegurou João Noronha Lopes em Viseu.

???? Noronha Lopes: "É completamente mentira que eu tenha pago a Cardozo. É ofensivo para o maior marcador estrangeiro da história do Benfica fazer essa acusação." https://t.co/XsgYdFgDK7 pic.twitter.com/WsfEJIWTde — Cabine Desportiva (@CabineSport) October 3, 2025

“Sondagens? São obviamente indicadores mas falta muito tempo para as eleições. O que quero registar é que há aqui três posicionamentos diferentes nestas eleições: Vieira passo o tempo a justificar-se do passado, Rui Costa passa o tempo a desculpar-se pelo presente e eu estou aqui a apresentar ideias para o futuro do Benfica. E é isso que os sócios querem, é que se discutam ideias, que se discutam projetos. Aquilo que estamos a propor é uma mudança mas uma mudança com confiança, com tranquilidade e principalmente com futuro. Estas eleições não podem ser uma lavagem de roupa suja no passado. Os benfiquistas estão fartos disto. Vamos construir o futuro e vamos virar a página”, acrescentou o candidato que, de acordo com a sondagem da Pitagórica para a TVI/CNN, lidera as intenções de voto com 38,9%, contra 26,3% de Rui Cota, 18,2% de João Diogo Manteigas e apenas 10% de Luís Filipe Vieira.

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Mayer apresenta Paulo Casimiro como vice-presidente com a área comercial

Antes destas intervenções à noite, Martim Mayer tinha apresentado mais um vice-presidente da sua lista, neste caso Paulo Casimiro que ficará com a área comercial. “Será uma área chave, que visa alterar a gestão do clube, com forte enfoque na criação de novas formas de receita que permitam ao Benfica assegurar uma maior independência financeira e, consequentemente, capacidade de decisão na gestão do plantel, sem a pressão de vender para equilibrar as contas e tesouraria”, destacou a lista sobre o nome escolhido.

“Paulo Casimiro tem curso de gestão avançada para executivos pela Universidade Católica Portuguesa, iniciou a carreira no setor financeiro na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo. Ocupou cargos de liderança no Millennium BCP (Lisboa), Banco Popular (Paris) e Ocidental Seguros. Com experiência em private banking internacional no Millennium BCP e no Banco Espírito Santo, foi diretor geral do Banco Invest SA. Atualmente é CEO de sociedade gestora de patrimónios em Zurique, com vasta experiência em banca, seguros e gestão de património em Portugal, França e Suíça”, destaca a candidatura de Martim Mayer.

Paulo Casimiro é o escolhido para a vice-presidência para a área comercial, uma área-chave na Proposta de Martim Mayer, que visa alterar a gestão do clube, com forte enfoco na criação de novas formas de receita que permitam ao Benfica assegurar uma maior independência financeira… pic.twitter.com/mvEgHUv9o8 — Benfica no Sangue | Martim Borges Coutinho Mayer (@MartimBCMayer) October 3, 2025

“O meu conhecimento pessoal de longa data com o Martim Mayer, ao qual reconheço um enorme benfiquismo, além de ser um garante pela sua seriedade e competência, assegura um futuro próspero ao meu clube de sempre. A ⁠⁠solidez, pragmatismo e propostas de desenvolvimento adequadas à realidade atual do clube são a certeza da manutenção e desenvolvimento da alma benfiquista, quer em Portugal, quer no mundo. O clube apresenta⁠ ⁠⁠necessidades de captação de novas receitas do Benfica que permitam, num quadro de solidez financeira, tomar as melhores decisões desportivas. Como tal, ponho à disposição do clube os meus 37 anos de experiência profissional em áreas comerciais”, destacou Paulo Casimiro.

“Entrevista de Klopp não me desfoca, existem alternativas definidas”, assegura Cristóvão

Também Cristóvão Carvalho prossegue o seu périplo por Casas do Benfica no Alentejo e no Algarve, que irá ocupar também a agenda deste sábado. No entanto, e entre as intervenções que foi fazendo ao longo do dia, foi na conta oficial no Instagram que se pronunciou também sobre a possibilidade de chegar a… Klopp.

«Sendo um dos temas mais mediáticos da minha candidatura, aproveitei a minha presença no podcast Visão Vermelha para esclarecer que Jürgen Klopp foi e será sempre a minha primeira escolha para treinador, pelo seu perfil, liderança e método de trabalho. A sua recente entrevista, até porque não fecha completamente a porta a um regresso, não me desfoca. No entanto, como em qualquer projeto sério e estruturado, existem alternativas definidas e preparadas, porque o Benfica merece soluções à altura das suas ambições”, acrescentou ainda o advogado a propósito da opção técnica que terá caso chegue à liderança do clube.

Cristóvão Carvalho esclarece o tema Klopp: "Jürgen Klopp foi e será sempre a minha primeira escolha para treinador, pelo seu perfil, liderança e método de trabalho. A sua recente entrevista, até porque não fecha completamente a porta a um regresso, não me desfoca. No entanto,… pic.twitter.com/vRdtgofXOD — Cabine Desportiva (@CabineSport) October 3, 2025

“O Benfica não é apenas futebol profissional. É uma família, uma comunidade global, um universo que se estende às modalidades, às Casas, à Fundação, aos adeptos organizados e às nossas glórias. Queremos um clube mais próximo, coeso e presente na vida de todos os benfiquistas. O nosso projeto assenta numa ideia clara: todos contam no futuro do Benfica. Os sócios, as Casas, a Fundação, os adeptos e as glórias são pilares da nossa identidade. Queremos um Benfica mais próximo, solidário e unido, capaz de multiplicar a sua força dentro e fora das quatro linhas”, tinha referido antes Cristóvão Carvalho.