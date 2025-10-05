O candidato do ADN à Câmara de Coimbra acusou este domingo o executivo municipal de estar a destruir os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos da cidade (SMTUC), que funcionam diariamente à custa de “30 a 40%” de horas extraordinárias.

À agência Lusa, Sancho Antunes, que é motorista dos SMTUC, salientou que há 30 a 40% dos motoristas que todos os dias estão “a dispensar o seu descanso, a sua família, o seu tempo de lazer para assegurar as carreiras dos autocarros na rua“. “No mês de agosto foram 176 motoristas que trabalharam duas, três, quatro ou mais folgas e agora foram informados que não lhes iriam pagar as folgas todas”, queixou-se o candidato, criticando aquilo que considera ser “mudar as regras no final do jogo”.

Para o candidato, a destruição da empresa municipal passa pela ação do presidente da Câmara, José Manuel Silva, que se recandidata ao cargo nas eleições de dia 12 pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/MPT/Volt) e que colocou parcialmente em funcionamento o metrobus na cidade, em cerca de cinco quilómetros, sem reorganizar os transportes municipais.

Quando [o presidente] colocou o metrobus a andar para as eleições, esqueceu-se da prometida remodelação da rede de transportes, prometida há quatro anos, enquanto candidato, que nunca fez”, recordou.

O cabeça de lista do ADN disse ainda que os SMTUC “têm oito ou nove linhas que acompanham exatamente o metrobus, que transportavam muitos passageiros e agora andam vazios, com uma quebra na casa dos 80%“.

Salientando que é menos receita a entrar, Sancho Antunes insistiu que a “atitude eleitoralista” do presidente da Câmara “pode destruir os SMTUC”. “A reorganização das carreiras já devia ter sido feita antes do metrobus começou a circular”, sublinhou.

O candidato revelou, por outro lado, que foi encomendado um estudo [de reorganização da rede] por 50 mil euros a uma empresa do Porto, que já opera nos SMTUC “e não tem cartas dadas” no setor.

A proposta do ADN vai no sentido de uma reestruturação da rede efetuada por técnicos que conheçam os serviços municipalizados de Coimbra, a contratação externa da manutenção dos autocarros, face à dificuldade em contratar profissionais, e maior fiscalização dos parques de estacionamento [explorados pelos SMTUC], que “estão a perder uma média de 600 mil euros por mês”.

Além de Sancho Antunes, pelo ADN, são candidatos o atual presidente da Câmara pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/MPT/Volt), José Manuel Silva; a ex-ministra Ana Abrunhosa, pela Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN); o vereador Francisco Queirós, pela CDU; o ex-deputado José Manuel Pureza, pelo Bloco de Esquerda; Maria Lencastre Portugal, pelo Chega; e Tiago Martins, pela Nova Direita. O atual executivo é composto por seis elementos da coligação Juntos Somos Coimbra, quatro do PS e um da CDU.