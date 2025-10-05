A candidata da coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN) defendeu este domingo a revisão do acordo de gestão do estádio, para que dê liberdade à Académica para organizar grandes eventos, como concertos, naquela infraestrutura municipal.

“Sou totalmente a favor de revermos o acordo e que essa revisão mantenha pelo menos o que está atualmente e, se possível, explorarmos a possibilidade de a própria OAF [Organismo Autónomo de Futebol] realizar aqui eventos e que isso seja uma forma de terem receitas“, afirmou Ana Abrunhosa, que falava à agência Lusa antes de assistir ao jogo da Liga 3 entre a Académica e o Sporting da Covilhã.

Em 2024, foi celebrado um novo acordo de gestão, em que a Académica deixou de poder utilizar o Estádio Cidade de Coimbra para organizar eventos não desportivos (em 2023, foi o clube de futebol que recebeu 300 mil euros para se poderem realizar os concertos dos Coldplay).

“Devemos rever o acordo no sentido de o tornar mais favorável à OAF e de lhe permitir realizar eventos e de ter mais liberdade na realização desses eventos, porque se nós queremos ter a Académica com mais resultados e num lugar mais cimeiro, tem que ter receitas e sabemos que esses eventos são fonte de receita”, vincou Ana Abrunhosa.

Segundo a candidata da coligação liderada pelo PS, a revisão do acordo “não impedirá a própria Câmara também de fazer os eventos que considera úteis e necessários”. “Estamos a falar de um estádio que preferencialmente tem eventos organizados pela OAF e que, quando a Câmara os quiser fazer, articulará com a OAF”, aclarou.

Questionada sobre a política do atual executivo de atração de grandes eventos (o município pagou centenas de milhares de euros pelos concertos dos Coldplay e Guns N’Roses), Ana Abrunhosa afirmou ter “muitas dúvidas sobre andar a financiar promotores privados”.

“Tenho muitas dúvidas que Coimbra não consiga ter fatores de atratividade para grandes eventos, sem que tenha que estar a pagar centenas de milhares de euros a promotores dessas bandas”, disse, salientando, porém, que é “totalmente a favor” de o município criar “as condições de segurança e de transporte” para esses eventos.

Como política para a área do desporto, a candidata defende mais espaços desportivos informais, mas também um maior apoio junto do setor desportivo formal no concelho.

Nesse sentido, propõe reativar um programa municipal de reabilitação de infraestruturas desportivas do município e dos clubes e a revisão do Regulamento Municipal de Apoio ao Desporto face às queixas de falta de transparência nos apoios.

Além disso, a coligação propõe-se a apostar na atração de grandes eventos desportivos internacionais, criar o Centro de Treino do Mondego e apoiar o desporto de alta competição, afirmou.

Além de Ana Abrunhosa, são candidatos nas eleições de dia 12 o atual presidente da Câmara, José Manuel Silva, pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/MPT/Volt); o vereador Francisco Queirós, pela CDU (PCP/PEV); o ex-deputado José Manuel Pureza, pelo BE; Maria Lencastre Portugal, pelo Chega; Sancho Antunes, pelo ADN; e Tiago Martins, pela Nova Direita. O atual executivo é composto por seis elementos da coligação Juntos Somos Coimbra, quatro do PS e um da CDU.