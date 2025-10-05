O candidato da Iniciativa Liberal à Câmara de Cascais considerou este domingo que “a transparência” é uma obrigação de qualquer autarquia e defendeu a construção de habitação com privados e o prolongamento da ferrovia até Alcabideche.

“A transparência não é um luxo, é uma obrigação de qualquer autarquia, e isso é a primeira coisa que queremos mudar”, afirmou Manuel Simões de Almeida, numa ação de campanha na Ponta do Sal, junto à Avenida Marginal, após explicar que solicitou informações à autarquia que ficaram sem resposta.

O gestor falava numa ação da candidatura “Cascais, nem mais”, que contou com a participação da presidente do partido, Mariana Leitão, do cabeça de lista para a Assembleia Municipal, Carlos Paiva Raposo, e dos candidatos às freguesias.

“Do ponto de vista também de gestão autárquica, a segunda medida é desburocratizar, simplificar, facilitar a vida de todos os munícipes, de quem vive cá, quem trabalha, quem estuda”, disse Simões de Almeida, considerando que, após 24 anos de maioria absoluta da coligação PSD/CDS-PP, “a gestão da autarquia tornou-se completamente opaca”.

O candidato defendeu uma “nova visão e um novo modelo de desenvolvimento para Cascais”, no distrito de Lisboa, substituindo o modelo desenvolvido “quase exclusivo na habitação de luxo para expatriados com muito poder de compra” e o “turismo massivo”, que proporcionou muitas receitas, que se tornou no “maior inimigo de Cascais”.

Um modelo que, prosseguiu, provocou “um concelho a crescer a duas velocidades”, com freguesias com “um grande desenvolvimento” e “um grande desequilíbrio relativamente às duas freguesias do interior”.

Por isso, deve-se privilegiar as duas freguesias de São Domingos de Rana e Alcabideche, construindo “parques empresariais”, para receber empresas de maior valor acrescentado, para a criação de emprego, e fazer habitação acessível também para o interior do conselho, acrescentou.

“Esta solução da habitação só é possível trazendo os privados para esta empreitada. Portanto, a nossa ideia é que a câmara se constitua como parceira da iniciativa privada, dando condições para que eles tenham incentivos para investir em projetos de habitação acessível”, propôs.

A par das novas centralidades, continuou, as soluções de mobilidade passam por “um estudo que já existe na câmara, que foi colocado na gaveta”, de levar “o comboio para o interior do concelho”, até “perto do hospital de Alcabideche”,

Outra solução passa por estudar e concretizar “com caráter de urgência” uma linha de metro de superfície, para ligar “todas as freguesias do concelho” e o alargamento “a Oeiras e a Sintra”.

No seu discurso, a líder do partido considerou Simões de Almeida um exemplo dos candidatos que a IL apresenta às eleições, procurando “defender qualidade de vida, um dia-a-dia que vale a pena e não as ilusões do costume que aparecem sempre por esta altura nas campanhas”.

“Precisamos de políticas que devolvam tempo às pessoas, com transportes eficientes, ligações rápidas e planeamento moderno”, com mais “diálogo entre municípios”, disse Mariana Leitão.

Porque, exemplificou, “nenhum concelho vive isolado” e “quem vive em Cascais trabalha em Lisboa, quem mora na Amadora estuda em Oeiras”.

Contestando “as consequências de políticas mal aplicadas, de decisões tomadas à distância e de ideologias cegas”, a dirigente sustentou que os portugueses “não aceitam mais que os presidentes de câmara se sirvam de projetos de vaidade para comprar votos”, nem “uma política assente em ‘amiguismos’, conveniências e golpes de gabinete”.

O executivo de Cascais é composto por sete eleitos da coligação Viva Cascais (PSD/CDS-PP), três da coligação Todos por Cascais (PS/PAN/Livre) e um do Chega.

Candidatam-se às eleições autárquicas de dia 12, Nuno Piteira Lopes (PSD/CDS-PP), João Ruivo (PS), Alexandre Abreu (BE/Livre/PAN), João Rodrigues dos Santos (Chega), Carlos Rabaçal (CDU), Manuel Simões de Almeida (IL), João Maria Jonet (independente), António Pinto Pereira (independente, com apoio da Nova Direita e Nós, Cidadãos!), e Fábio Pereira (ADN).