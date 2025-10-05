O cabeça de lista do PAN à Câmara Municipal de Matosinhos, Hugo Alexandre Trindade, afirmou este domingo querer criar uma rede de babysitting sénior no concelho onde idosos, de forma voluntária, tomariam conta de crianças quando solicitado pelos pais.

Em declarações à Lusa, depois de uma ação de rua, Hugo Alexandre Trindade referiu que Matosinhos, no distrito do Porto, tem muitos idosos que, no seu dia-a-dia, desenvolvem atividades em instituições e organizações e que poderiam, igualmente, fazer parte de uma rede integrada de babysitting sénior.

O líder da Comissão Distrital do PAN do Porto assinalou que os pais que precisem de alguém para tomar conta dos seus filhos durante algumas horas quer durante a semana, quer ao fim de semana poderiam recorrer a este banco de pessoas.

O serviço será útil para todos os pais, mas sobretudo para aqueles que não conseguiram colocar os filhos em creches por falta de vagas, disse Hugo Alexandre Trindade.

Para integrar a rede de babysitting sénior, os interessados teriam de se inscrever e, depois, passar por um processo de avaliação, especificou. “Uma das vantagens desta rede é a criação de ligações entre gerações”, assinalou. A medida, sublinhou, não implica grandes custos, sendo algo que carece apenas de vontade política.

“A nossa candidatura é uma candidatura que tem como objetivo fazer com que Matosinhos não seja só uma cidade que tenha qualidade de vida, mas que tenha realmente qualidade para as pessoas viverem”, apontou.

Ainda em matéria social, o candidato do PAN defendeu a criação de uma rede de creches municipais acessíveis, dado que as creches existentes não são suficientes para os pedidos e necessidades das pessoas.

A somar a isto, Hugo Alexandre Trindade disse querer implementar um serviço de saúde mental de proximidade, ou seja, uma rede municipal de apoio psicológico gratuito e rapidamente acessível.

Concorrem à Câmara de Matosinhos a atual presidente de Câmara, Luísa Salgueiro, pelo PS, o advogado Bruno Pereira pela Aliança Democrática (AD — coligação PSD/CDS-PP), o vereador da CDU José Pedro Rodrigues, o ex-socialista e vereador independente António Parada, pelo Chega, o ex-presidente do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda (BE) Pedro Filipe Soares, Filipe Garcia, pela IL, Diana Sá, pelo Livre, Vasco Martins, pelo ADN, e Hugo Alexandre Trindade, pelo PAN.

O atual executivo é composto por sete eleitos do PS, um do PSD, um independente, um pelo movimento António Parada Sim! e um da CDU. As eleições autárquicas realizam-se no dia 12.