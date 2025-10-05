O cabeça de lista da coligação Livre/BE/PAN à presidência da Câmara de Loures, Luís Sousa, defendeu este domingo mais habitação pública e criticou a “linguagem violenta” da atual liderança da autarquia para com as famílias mais pobres.

“Nós sabemos que é um problema estrutural, que deve ser com soluções estruturais que deve ser resolvido. E, para isso, a aposta na habitação pública é absolutamente fundamental”, afirmou o candidato, defendendo que o município deve “fazer crescer a percentagem da habitação pública do total da habitação disponível”.

Em declarações à agência Lusa, à margem de uma iniciativa de campanha na cidade de Loures, Luís Sousa afirmou que a construção de mais habitação pública é “a única forma de regular o mercado especulativo” e defendeu que a autarquia deve estabelecer parcerias com o Governo e com cooperativas.

Para Luís Sousa, a atual liderança da Câmara Municipal de Loures, presidida pelo socialista Ricardo Leão, “não tem dado as melhores respostas” para minimizar o problema das famílias com maior vulnerabilidade e tem optado por utilizar “uma linguagem violenta com os mais pobres para ter ganhos políticos”.

“Nós acreditamos que as pessoas que vivem em Loures e votam em Loures não se vão deixar enganar por essa dinâmica de ser forte com os mais fracos. Portanto, o que a Câmara tem feito é não dar soluções ou dar soluções que não são adequadas para aquelas pessoas”, apontou, exemplificando com os despejos no bairro do Talude Militar.

Em 14 de julho, a autarquia de Loures desencadeou uma operação de demolição de 64 casas precárias e construídas pelos moradores no Talude Militar, onde viviam 161 pessoas, tendo sido demolidas 51 no primeiro dia e outras quatro no segundo.

A operação foi suspensa após o despacho de um tribunal de Lisboa, na sequência de uma providência cautelar interposta por 14 moradores.

Entre as medidas prioritárias, o candidato defendeu o reforço dos programas de arrendamento jovem, o recurso a fundos já existentes para apoiar famílias em situações indignas e a recuperação de casas devolutas e edifícios públicos. “Nós temos muitas casas devolutas, alguns edifícios públicos continuam devolutos ao fim de muitos anos e nós temos que pegar todas essas habitações e trazê-las para o mercado habitacional”, defendeu.

Concorrem à presidência da Câmara Municipal de Loures, no distrito de Lisboa, Ricardo Leão (PS), Gonçalo Caroço (CDU), Nélson Batista (PSD), Bruno Nunes (Chega), Luís de Sousa (Coligação Livre/BE/PAN), Isabel Elias (MPT), Luís Martins (IL) e João Gomes (ADN).

O atual executivo de Loures é composto por quatro eleitos do PS, incluindo o presidente, quatro da CDU, dois do PSD e um do Chega. A Assembleia Municipal é liderada pelo PS, também sem maioria absoluta.