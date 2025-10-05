O Governo norte-americano enviou este domingo cerca de 300 soldados federais da Califórnia para Portland, depois de uma juíza ter impedido o Presidente, Donald Trump, de usar a Guarda Nacional do Oregon, num desafio aos governadores democratas desses dois estados.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, informou que os 300 soldados da Guarda Nacional da Califórnia, que estão sob comando federal desde junho passado, estão a caminho do estado vizinho.

“Este é um abuso de poder vergonhoso. A administração Trump ataca sem pudor o próprio Estado de Direito e põe em prática as suas palavras perigosas: ‘ignora as ordens judiciais’ e trata os juízes, mesmo os nomeados por ele, como adversários políticos”, disse Newsom, num comunicado.

Trump terá enviado as tropas californianas para o estado vizinho depois de uma juíza do Oregon, nomeada por ele, ter bloqueado temporariamente no sábado a ordem do Presidente norte-americano de enviar pelo menos 200 soldados da Guarda Nacional do Oregon para Portland para supostamente restabelecer a segurança da cidade.

“Não se trata de segurança pública, mas de poder”, insistiu o governador da Califórnia, que disse que levará novamente o Governo Trump aos tribunais.

Trump perdeu uma batalha judicial por ter mobilizado quatro mil soldados da Guarda Nacional da Califórnia sem o consentimento do governo estadual, algo que não acontecia nos Estados Unidos há 60 anos. Embora um juiz tenha declarado ilegal a mobilização, permitiu que a Casa Branca mantivesse o poder sobre 300 soldados californianos que ainda estavam mobilizados quando a decisão judicial foi emitida.

Trump ameaçou militarizar os estados democratas que não o ajudam na sua cruzada migratória. O Presidente ordenou o destacamento dos soldados no domingo passado, depois de a governadora do Oregon, a democrata Tina Kotek, ter rejeitado um pedido do secretário da Defesa, Pete Hegseth, para destacar a guarda por iniciativa própria, uma estratégia que também foi usada em Illinois.

A Casa Branca deu a ordem para o envio de tropas a Oregon com o argumento de que é necessário reforçar a segurança diante dos protestos contra as detenções de migrantes, que aumentaram devido a algumas decisões do republicano, como a de designar o movimento Antifa como grupo terrorista.

Em Portland foi fundado o Rose City Antifa, um dos grupos mais conhecidos do movimento antifascista atualmente.

Trump referiu-se várias vezes a Portland como uma cidade devastada pela guerra. Tanto a governadora Kotek como os líderes locais e distritais do Oregon refutaram as afirmações do Presidente de que são necessárias tropas federais para reprimir os protestos, afirmando que têm tudo sob controlo e que as manifestações têm sido, até agora, geralmente pacíficas.

Em contrapartida, os agentes de imigração intensificaram os confrontos com os manifestantes, conforme mostram imagens captadas pela imprensa e por testemunhas.

Neste sábado, houve mais detenções de manifestantes em frente ao edifício do Serviço de Controlo de Imigração e Alfândega (ICE).