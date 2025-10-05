O presidente do CDS-PP defendeu este domingo em Vale de Cambra, que considerou “a joia da coroa” entre as seis autarquias geridas autonomamente pelo partido, que falar-se mal de um líder é reflexo do seu mérito no trabalho desenvolvido.

As declarações de Nuno Melo foram proferidas num comício marcado pela despedida de José Pinheiro, que, ao fim de 12 anos na gestão municipal desse concelho do distrito de Aveiro e Área Metropolitana do Porto, delega agora a eventual sucessão no seu ainda vereador André Martins Silva.

Começando por elogiar as equipas eleitorais do CDS-PP pela sua “campanha pela positiva”, o líder nacional dos populares afirmou: “Na política, quando os nossos adversários não gostam de nós ou nos tratam mal, isso é o melhor dos sinais — é sinal de que estamos a fazer com competência aquilo que esperam de nós”.

Prescindindo de “considerações nacionais” para elogiar o trabalho desenvolvido no concelho, onde o partido vem gerindo a Câmara com maioria absoluta, Nuno Melo descreveu Vale de Cambra como “a joia da coroa do CDS” e realçou que cada uma das equipas em funções na autarquia ao longo dos últimos três mandatos tem vencido “não pelo que promete, mas pelo que faz”. “As nossas listas querem unir onde outros querem dividir”, realçou o presidente do partido. “No dia seguinte às eleições, governam para todos e não para o CDS”, acrescentou.

Nuno Melo salientou ainda que, à chegada de José Pinheiro à liderança da autarquia, esse “encontrou uma Câmara mal gerida” e agora passará a André Silva Martins uma “em muito melhores condições”, de “contas certas” e que “paga a tempo e horas” aos fornecedores.

Referindo que o CDS soube nesse concelho dar a devida atenção não apenas à indústria, mas também a setores como a agricultura e o turismo, o presidente do CDS garante que, no balanço final de 12 anos de gestão, agora “são mais as pessoas para querem vir para Vale de Cambra do que as que querem sair do concelho“.

A sua conclusão é, por isso, de que, “se há justiça na política como na vida, as listas do CDS merecem vencer em Vale de Cambra” as eleições autárquicas do próximo dia 12 de outubro.

Além de André Martins Silva pelo CDS-PP, na corrida eleitoral por essa Câmara Municipal também participam Miguel Aguiar Soares pelo PSD, Nelson Martins pelo PS, Manuel Campos pelo Chega e Serafim Tavares pela CDU.

Na autarquia com 147,3 quilómetros quadrados e cerca de 25.900 habitantes, o executivo camarário integra atualmente, além de cinco eleitos do CDS, também um vereador do PS e outro do PSD.