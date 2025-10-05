O cabeça de lista do PSD/CDS-PP/IL à Câmara do Porto, Pedro Duarte, disse este domingo que olhará “da mesma forma” para os vereadores se vencer sem maioria absoluta, recusando responder diretamente às acusações do adversário Filipe Araújo.

“Se o eleitorado me der condições para governar executando aquilo que é o meu programa e o meu projeto para a cidade, eu julgo que é a melhor solução. Todos compreenderão que é essa a minha opinião. Se não tiver uma maioria absoluta, eu vou olhar para todos os vereadores da mesma forma, porque eles estarão a representar os portuenses”, disse hoje aos jornalistas nos Pinhais da Foz, quando questionado sobre se ganhar sem maioria absoluta privilegiaria Filipe Araújo ou o Chega para o diálogo.

Pedro Duarte falava antes de embarcar na ‘Marlene’, alcunha do autocarro oficial de dois andares da campanha da lista O Porto Somos Nós (PSD/CDS-PP/IL), que percorre regularmente as ruas da cidade.

O cabeça de lista do PSD/CDS-PP/IL rejeitou ainda responder diretamente às acusações do adversário independente Filipe Araújo (movimento Fazer à Porto) que, em entrevista ao Observador, disse que Pedro Duarte tinha revelado falhas de caráter.

“Eu não faço política dessa forma, portanto peço imensa desculpa, mas estamos num nível diferente, eu diria, e eu recuso-me a descer a esse nível“, resumiu.

Já sobre a expressão utilizada este domingo por Manuel Pizarro (PS) quanto à relação entre Pedro Duarte e Filipe Araújo – “zangam-se as comadres, sabem-se as verdades” – Pedro Duarte sugeriu que há candidatos que “estão a criar elementos acessórios para divergir daquilo que deve ser uma campanha eleitoral”.

A campanha eleitoral deve estar focada nas propostas que temos para a cidade. Por muito que me tentem puxar para uma lama que não é a minha, eu não vou sair disto, vou continuar a defender as minhas ideias, a minhas propostas, o meu projeto para a cidade”, salientou.

Assim, Pedro Duarte assumiu que se está a focar em contrastar o seu programa com o de Manuel Pizarro (PS), e atirou à visita que a presidente da Câmara de Paris, a socialista Anne Hidalgo, realizou ao Porto a convite da candidatura do PS.

“O que aconteceu em Paris nos últimos anos [dez] é que perdeu 120 mil habitantes e a autarca orgulha-se disso. Ela é, aliás, autora de um conceito novo, que é a ‘desdensificação’ – uma interpretação um bocadinho forçada da minha parte do francês, literal — mas, é o que nós defendemos aqui”, referiu.

Pedro Duarte afirmou ainda não querer “perder população” mas sim ter “um crescimento equilibrado e um crescimento sustentável”, algo que, disse, distingue a sua candidatura da do PS. “Queremos contas certas, queremos qualidade de vida. O PS quer descontrolar as contas da câmara e quer massificar a cidade com mais confusão. Isso distingue-nos”, sustentou.

Concorrem à Câmara do Porto Manuel Pizarro (PS), Diana Ferreira (CDU – coligação PCP/PEV), Nuno Cardoso (Porto Primeiro – coligação NC/PPM), Pedro Duarte (coligação PSD/CDS-PP/IL), Sérgio Aires (BE), o atual vice-presidente Filipe Araújo (Fazer à Porto – independente), Guilherme Alexandre Jorge (Volt), Hélder Sousa (Livre), Miguel Corte-Real (Chega), Frederico Duarte Carvalho (ADN), Maria Amélia Costa (PTP) e Luís Tinoco Azevedo (PLS).

O atual executivo é composto por uma maioria de seis eleitos do movimento de Rui Moreira e uma vereadora independente, sendo os restantes dois eleitos do PS, dois do PSD, um da CDU e um do BE. As eleições autárquicas realizam-se no dia 12.