A surfista portuguesa Yolanda Hopkins foi eliminada este domingo pela australiana India Robinson nas meias-finais do Ericeira Pro, prova das Challenger Series que decorre na Praia de Ribeira d’Ilhas, ficando no terceiro posto.
Numa bateria equilibrada, a olímpica lusa fez 11,93 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (6,83 e 5,10), atrás da ex-top mundial India Robinson, que pontuou 12,83 (7,33 e 5,50).
Na outra semifinal, a francesa Tya Zebrowski (líder do ranking das Challenger Series) afastou a israelita Anat Lelior (10,33 contra 6,77), marcando encontro com Robinson na final.
Do lado dos homens, George Pittar (Austrália) vai disputar a final contra o francês Kauli Vaast, depois de terem eliminado, respetivamente, o peruano Lucca Mesinas e o havaiano Eli Hanneman nas meias.
O Ericeira Pro é a quarta de sete etapas do circuito secundário da Liga Mundial de Surf (WSL), que oferece 10 vagas masculinas e sete femininas para o Championship Tour de 2026, começou na segunda-feira na Praia de Ribeira d’Ilhas, na Ericeira, em Mafra, e termina este domingo.