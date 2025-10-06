A candidata da Iniciativa Liberal (IL) à Câmara de Ponta Delgada, Alexandra Cunha, defendeu esta segunda-feira a criação de um Complexo Desportivo Integrado Municipal, para responder às necessidades atuais e futuras da comunidade desportiva do concelho.

“Temos uma medida estruturante, um projeto ambicioso, que queremos estudar e desenvolver, que é a criação de um Complexo Desportivo Integrado Municipal”, disse Alexandra Cunha à agência Lusa, durante a realização de uma ação de campanha na freguesia da Candelária.

Segundo a candidata, o concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, tem uma “grande população de jovens a praticar desporto” e “está sempre dependente das instalações desportivas e da gestão desportiva por parte do Serviço Regional de Desporto do Governo Regional”.

Além disso, acrescentou, a gestão dos espaços por vezes “é complexa” e não corresponde às necessidades e deve haver uma aposta no desporto “até como medida de prevenção, para evitar que os jovens tenham comportamentos desviantes”.

Ainda segundo Alexandra Cunha, o concelho nos últimos anos apostou em infraestruturas e na construção de pavilhões multiúsos em várias freguesias.

“Infraestruturas muito importantes, porque garantem o desenvolvimento social, a coesão da freguesia, permitem a prática do desporto […] e o convívio intergeracional”, notou, dando como bom exemplo o pavilhão João Alberto Pereira, na freguesia da Candelária, onde se encontrava.

No entanto, continuou, existem pavilhões multiusos nas freguesias de Mosteiros e de Fajã de Cima que correspondem a processos “muito confusos” e que “continuam fechados”.

Questionada sobre a localização do Complexo Desportivo Integrado Municipal que propõe para Ponta Delgada, a cabeça-de-lista da IL respondeu que ainda não tem sítio definido, sendo necessário “proceder ao seu estudo e viabilidade”, dado que é um projeto para desenvolver a “médio e longo prazo”.

“Teria que ser um complexo em que a gestão fosse completamente autárquica”, salientou, insistindo que se deve “estudar e planear com seriedade a criação de um Complexo Desportivo Integrado em Ponta Delgada, capaz de responder às necessidades atuais e futuras da comunidade desportiva do concelho”.

Alexandra Cunha disse, ainda, temer que o Centro Multidisciplinar da Relva, previsto pelo município e que inclui um pavilhão destinado a várias modalidades, “se possa tornar mais um exemplo de projeto mal planeado”.

“Os equipamentos públicos devem ser concebidos para assegurar a sua plena utilização e eficiência, garantindo que cumprem todos os requisitos oficiais para acolher treinos, campeonatos e provas”, defendeu.

Concorrem à Câmara Municipal de Ponta Delgada nas eleições de domingo Isabel Almeida Rodrigues (Unidos por Ponta Delgada – coligação PS, BE, PAN e Livre), Sónia Nicolau (Ponta Delgada Para Todos – independente), Pedro Nascimento Cabral (PSD, que se recandidata a um segundo mandato), Alexandra Cunha (IL), José Pacheco (Chega), Henrique Levy (CDU – coligação PCP/PEV) e Rui Matos (ADN).

No atual executivo camarário, o PSD tem cinco elementos contra quatro do PS.

Na Assembleia Municipal (51 membros), onde existem seis grupos e representações municipais (PSD, PS, IL, BE e os independentes Santa Clara Vida Nova e Sempre Candelária), os sociais-democratas têm 25 mandatos.