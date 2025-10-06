A candidatura do BE em Sintra percorreu esta segunda-feira a principal avenida de Agualva, escutando queixas sobre a habitação e a mobilidade, mas também de discriminação, com a candidata à câmara a exigir mais centros de apoio aos imigrantes.

“Estivemos em contacto com as pessoas, com o comércio local e o que as pessoas nos vão dizendo é de facto os problemas que existem aqui nesta zona e que são extensivos também ao resto do concelho: a habitação, o estacionamento, o trânsito e também os problemas relacionados com a imigração, com a discriminação”, resumiu a cabeça de lista do BE, Tânia Russo.

A médica pediatra no Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) desceu ao final da tarde a Avenida dos Bons Amigos, em Agualva, acompanhada de dezena e meia de candidatos e apoiantes, incluindo o cabeça de lista para a Assembleia Municipal, André Beja, e o primeiro da lista para a União de Freguesias de Agualva e Mira Sintra, Fábio Moniz.

“Sintra é um dos concelhos com mais imigração, como nós sabemos, e tem sido transversal no contacto que vamos tendo com a população, no contacto que vamos tendo com várias associações”, salientou Tânia Russo, notando que “faltam respostas”, meios e Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM).

“E falta também apoio na habitação, apoio na saúde e os encaminhamentos que as pessoas precisam para poderem de facto sentir-se incluídas na nossa comunidade”, acrescentou.

As propostas da candidatura do BE em matéria da imigração passam por “expandir os CLAIM, colocá-los mais próximo das pessoas”, com “mais meios” e “mais capacitação também em línguas”, mas para isso “é preciso que esteja disponível o ensino da língua portuguesa, que é algo que não está” e não é de fácil acesso, disse.

Ao som das batidas de um bombo, os candidatos foram distribuindo folhetos nos cafés, barbearias e lojas de roupa ou de serviços, em geral com uma receção amistosa, até porque, como brincou Fábio Moniz num estabelecimento, é “o único candidato na freguesia que fala crioulo”.

Enquanto um comerciante respondia à pergunta de como vai o negócio com um resignado “mais ou menos”, um cliente de um café perorou sobre os políticos e os governantes, classificados como “uns gulosos” que nada cumprem.

Um são-tomense manifestou a sua descrença no discurso de apoio aos imigrantes, considerando que há quem faça campanha num sentido e vote “o contrário”, e que parte do povo português mantém “uma mentalidade atrasada”.

Mas, perante a insistência de Tânia Russo de que para o BE são “todos iguais” e têm “os mesmos direitos”, agradeceu a oportunidade para expressar as suas preocupações.

Junto ao acesso da estação ferroviária, a candidata salientou que “o Cacém é uma das cidades com mais pressão urbanística”, com “uma elevada densidade” e “muita impermeabilização em todo o espaço”, e que o Polis “foi um bom projeto”, mas “não foi concretizado na sua totalidade”.

“Existem ainda alguns terrenos que não foram utilizados nesse projeto” e que devem ser “aproveitados para a construção de habitação acessível”, evitando-se “os erros que foram cometidos no passado”, defendeu, acrescentando que também devem ser pensados “os espaços verdes” e as infraestruturas, nomeadamente as creches e os transportes públicos.

Em relação à saúde, a médica notou que Agualva-Cacém “está como no resto do concelho de Sintra, com muita falta de médicos”, com “cerca de um terço da população sem médico de família”.

“Isso é, em grande parte, uma responsabilidade do Governo, mas a autarquia pode e deve fazer aquilo que está dentro das suas competências, nomeadamente incentivos para a fixação de profissionais de saúde aqui no concelho”, apontou, exemplificando com “apoio à habitação” e “nas creches, incluindo até horários mais prolongados, porque são profissionais que trabalham por turnos”.

Atualmente, o executivo, presidido por Basílio Horta, que cumpriu três mandatos e não se pode recandidatar, tem cinco eleitos do PS, três do PSD, um do CDS-PP, um da CDU e um independente (ex-Chega).

Nas eleições de domingo, concorrem também à Câmara de Sintra, no distrito de Lisboa, Marco Almeida (PSD/IL/PAN), Pedro Ventura (CDU, coligação PCP/PEV), Maurício Rodrigues (CDS-PP/PPM/ADN), Rita Matias (Chega), Tânia Russo (BE) e Júlio Gourgel Ferreira (ND).