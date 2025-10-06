O candidato do ADN à Câmara do Porto, Frederico Duarte Carvalho rotulou esta segunda-feira de “manhosa” a forma como foi tratada a legalização da construção das três torres de 25 andares na futura Avenida Nun’Álvares, na zona da Foz.

Em declarações à Lusa à margem da uma ação de campanha junto ao mercado da Foz, o cabeça de lista apontou a situação, como “uma das grandes preocupações que existe naquela área” e que levou à criação da Associação Porto Atlântico.

Para o candidato, “a forma como o PDM [Plano Diretor Municipal] foi alterado durante o Covid e a forma como a consulta pública foi feita durante os meses de verão”, apesar de ser “tudo legal”, o que “ressaltou foi uma forma manhosa de apresentar o problema”.

Frederico Duarte Carvalho lembrou, a propósito, recentes afirmações do candidato da coligação PSD-CDS-IL, Pedro Duarte sobre a forma como o processo se tem desenrolado, bem como do atual vice-presidente da Câmara Municipal e candidato independente, Filipe Araújo para sublinhar o quanto a situação foi “manhosa”.

Para o candidato “há sempre a alternativa quando as coisas são discutidas de forma transparente” sendo isso que se propõe fazer, acabando com uma “política de bloco central de interesses, em que já se percebeu que vai ser PS e PSD novamente na cidade do Porto e, em que independentemente de qualquer que seja o partido, as soluções vão ser sempre as mesmas”, sendo que “a falta de transparência é precisamente uma das preocupações que existe nas sociedades modernas e na vida autárquica”.

Para Frederico Duarte Carvalho a única solução para o problema das torres “é a solução política”.

E prosseguiu: “com mais votos num partido que não seja de negociatas e que seja um partido de transparência, eu acredito que as coisas podem ser feitas, independentemente de qualquer solução”.

A Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 1 (UOPG1) — Nun’Álvares abrange uma área total de 26 hectares e, para a além da construção da futura Avenida Nun’Álvares – que ligará a Praça do Império à Avenida da Boavista – na União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, prevê a urbanização das áreas envolventes, que foram divididas em três subunidades (UE1, UE2 e UE3) e onde vão nascer edifícios, áreas verdes e praças.

É na primeira unidade de execução (UE1), na parte sul do terreno entre a Praça do Império e a Rua do Castro, que existe a possibilidade de serem construídas estas três torres que poderão ter até 25 pisos acima da cota da soleira, quatro pisos subterrâneos, uma altura máxima da fachada de 100 metros e uma altura máxima da edificação de 102 metros.

Concorrem à Câmara do Porto Manuel Pizarro (PS), Diana Ferreira (CDU – coligação PCP/PEV), Nuno Cardoso (Porto Primeiro – coligação NC/PPM), Pedro Duarte (coligação PSD/CDS-PP/IL), Sérgio Aires (BE), o atual vice-presidente Filipe Araújo (Fazer à Porto – independente), Guilherme Alexandre Jorge (Volt), Hélder Sousa (Livre), Miguel Corte-Real (Chega), Frederico Duarte Carvalho (ADN), Maria Amélia Costa (PTP) e Luís Tinoco Azevedo (PLS).

O atual executivo é composto por uma maioria de seis eleitos do movimento de Rui Moreira e uma vereadora independente, sendo os restantes dois eleitos do PS, dois do PSD, um da CDU e um do BE.

As eleições autárquicas realizam-se no domingo.