O candidato do Chega à Câmara de Loures nas eleições autárquicas, Bruno Nunes, defendeu esta segunda-feira a construção de “instalações dignas” para a Polícia Municipal e para a Proteção Civil e o reforço do número de agentes.

“Estas instalações não são dignas nem para Polícia Municipal, nem para a Proteção Civil. Portanto, no nosso programa está a construção da nova esquadra da Polícia Municipal e também para albergar a Proteção Civil. Não faz sentido, em 2025, continuarmos com a Proteção Civil debaixo de telhas de amianto. É qualquer coisa de surreal”, afirmou o candidato.

Bruno Nunes falava à agência Lusa no final de uma reunião com o comandante da Polícia Municipal de Loures, que partilha instalações com a Proteção Civil, um pré-fabricado com vários pavilhões onde chegou a funcionar uma escola básica.

O candidato contou que os agentes têm, inclusive, “alguns contentores externos onde fazem a sua higiene antes de se fardarem”.

“A localização é fantástica, mas isto é uma antiga escola. Não tem as condições para que a Polícia Municipal possa estar aqui”, salientou.

Por outro lado, Bruno Nunes defendeu “um reforço efetivo da Polícia Municipal e propôs “a internalização dos fiscais da Loures Parque”, extinguindo a empresa.

“Consideramos que a parte do trânsito regulado e do estacionamento regulado deve estar afeto à Polícia Municipal”, apontou.

Neste momento, a Polícia Municipal de Loures tem cerca de 20 agentes, mas o Chega pretende também “aumentar para o dobro”, apostando igualmente na habitação para polícias.

“Apesar de eu dizer que não vou construir uma única casa de habitação municipal, um dos objetivos é, de facto, investir em habitação para polícias no município, tentando assim tornar mais atrativa a carreira”, adiantou.

No arranque para a última semana de campanha para as eleições de domingo, Bruno Nunes disse acreditar que a candidatura do Chega pode ganhar em Loures, perspetivando uma luta “taco a taco” com o socialista Ricardo Leão, atual presidente.

“A decisão da Câmara será entre nós e o Partido Socialista, não tenho grandes dúvidas. Quer PSD, quer CDU estarão neste momento na iminência de perder vereadores e, inclusive, de ficar fora do executivo”, antecipou.

Concorrem à presidência da Câmara Municipal de Loures, no distrito de Lisboa, Ricardo Leão (PS), Gonçalo Caroço (CDU), Nélson Batista (PSD), Bruno Nunes (Chega), Luís de Sousa (Coligação Livre/BE/PAN), Isabel Elias (MPT), Luís Martins (IL) e João Gomes (ADN).

O atual executivo de Loures é composto por quatro eleitos do PS, incluindo o presidente, quatro da CDU, dois do PSD e um do Chega. A Assembleia Municipal é liderada pelo PS, também sem maioria absoluta.