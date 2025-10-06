O candidato do PSD à Câmara de Ponta Delgada, e atual presidente daquele município açoriano, disse esta segunda-feira que se for reeleito vai reforçar as câmaras de vigilância no concelho, no âmbito da cooperação com a PSP.

Pedro Nascimento Cabral, que esteve reunido com responsáveis da Polícia de Segurança Pública, considerou a cooperação com a PSP “muito importante”, adiantando que pretende “trabalhar para que, já no próximo mandato, se faça a renovação e a ampliação da videovigilância em Ponta Delgada”, com base nas “indicações que a PSP deverá dar”.

Em maio, entraram e funcionamento as câmaras de vigilância distribuídas pelas Rua Hintze Ribeiro, Rua dos Mercadores, Rua da Misericórdia, Rua António Joaquim Nunes da Silva, Largo da Matriz, Praça do Município, Largo Vasco Bensaude, Rua do Aljube, Travessa do Aljube, Rua Manuel Inácio Correia, Rua António José D’Almeida, Largo Mártires da Pátria, Largo 2 de Março e Campo de São Francisco.

“Com a implementação deste sistema de videovigilância vamos provocar um efeito dissuasor da prática de ilícitos de mera ordenação social e ilícitos criminais, contribuindo, assim, para aumentar o sentimento de segurança de quem vive, trabalha ou visita Ponta Delgada”, disse, na altura, Pedro Nascimento Cabral, na qualidade de presidente da autarquia.

Já no âmbito da Polícia Municipal, Pedro Nascimento Cabral indicou que quer “abrir dois postos” nos Ginetes e em Santo António, freguesias da costa sul e norte do concelho, que tem um total de 24 freguesias.

Também em maio, a Câmara de Ponta Delgada reforçou o efetivo da Polícia Municipal, com a entrada de 13 elementos, elevando para 40 o número total de agentes.

Pedro Nascimento Cabral referiu ainda que também pretende equipar a Polícia Municipal “com meios importantes para reforçar a sua presença”, através da compra de ‘teasers”, para quando “for necessário ter uma atuação mais eficaz.

A ampliação do parque de viaturas da Polícia Municipal, a doação de duas viaturas à PSP, no âmbito do projeto Escola Segura, e a melhoraria da iluminação pública em alguns locais, “para aumentar o sentimento de segurança por parte da população”, são outros dos projetos do candidato social-democrata.

Concorrem à Câmara Municipal de Ponta Delgada nas eleições de domingo Isabel Almeida Rodrigues (Unidos por Ponta Delgada – coligação PS, BE, PAN e Livre), Sónia Nicolau (Ponta Delgada Para Todos – independente), Pedro Nascimento Cabral (PSD, que se recandidata a um segundo mandato), Alexandra Cunha (IL), José Pacheco (Chega), Henrique Levy (CDU – coligação PCP/PEV) e Rui Matos (ADN).

No atual executivo camarário, o PSD tem cinco elementos contra quatro do PS.

Na Assembleia Municipal (51 membros), onde existem seis grupos e representações municipais (PSD, PS, IL, BE e os independentes Santa Clara Vida Nova e Sempre Candelária), os sociais-democratas têm 25 mandatos.