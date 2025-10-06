O candidato do PPM/PTP à Câmara Municipal de Lisboa defendeu esta segunda-feira que as futuras extensões do metro na capital podem ser financiadas pela valorização dos terrenos dos locais por onde as novas linhas vão passar.

“Pedi uma reunião para saber as obras que tinham previstas e como compatibilizavam com o programa que tínhamos desenhado. Foi muito interessante”, descreveu Tomaz Ponce Dentinho, após ter estado reunido com o secretário-geral do Metropolitano de Lisboa, Luís Vale.

Em declarações à agência Lusa, o candidato detalhou que, caso consiga ser eleito como vereador, “naturalmente irá voltar lá para especificar os projetos”.

Para o cabeça de lista do PPM/PTP, as futuras extensões do metro poderiam ser pagas através da “valorização dos terrenos e da valorização da propriedade”, nomeadamente fazendo com que pessoas, “com um mecanismo financeiro qualquer de empréstimo, pagassem a linha que, no fundo, vai beneficiar a acessibilidade das suas casas e a acessibilidade interurbana”.

“O que era feito até agora era fazer essa linha e a linha ir aos ‘S’ para valorizar os terrenos de uns e de outros. Pode-se fazer uma linha, vai pelo sítio certo, do ordenamento urbano, mas, depois, digamos, quem detém esses terrenos ou quem detém esses prédios paga parte do método pela valorização dos terrenos e dos prédios que têm”, explicou.

Deste modo, seria resolvido “o problema das possíveis corrupções ou dos jogos de influência” que possam surgir, defendeu.

“A ideia está lançada, é uma questão depois de ir lá conversar um bocadinho com a vereação que ficar [após as eleições de domingo] e passar estas ideias e desenvolver estas ideias que me parecem úteis para a cidade”, acrescentou.

Além de Ponce Dentinho, concorrem à Câmara de Lisboa nas eleições de domingo o atual presidente Carlos Moedas (PSD/CDS-PP/IL), Alexandra Leitão (PS/Livre/BE/PAN), João Ferreira (CDU-PCP/PEV), Bruno Mascarenhas (Chega), Ossanda Líber (Nova Direita), José Almeida (Volt), Adelaide Ferreira (ADN) e Luís Mendes (RIR).

Atualmente, o executivo municipal integra sete eleitos da coligação “Novos Tempos”, que integrava o PPM, além de PSD, CDS-PP, MPT e Aliança -, sete eleitos da coligação “Mais Lisboa” – PS/Livre -, dois da CDU e um do BE.