A Câmara de Valença lançou esta terça-feira um novo concurso público para reabilitar o cineteatro, um edifício com 149 anos, por 1,6 milhões de euros.

No anúncio publicado esta terça-feira no Diário da República, fixa-se em 545 dias (cerca de um ano e seis meses) o prazo para a realização da empreitada.

A 2 de junho, aquela autarquia do distrito de Viana do Castelo lançou um concurso público para o mesmo efeito, tendo como preço base 1,2 milhões de euros.

O cineteatro, com capacidade para 330 lugares, foi construído pela Associação Artística Valenciana, mais tarde designada Associação Valenciana de Socorros Mútuos, em 1876 e foi remodelado em 1915.