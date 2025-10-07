O candidato da IL à presidência da Câmara de Viseu, Hélio Marta, defendeu esta segunda-feira que devem ser analisadas outras opções antes de avançar com a construção de edifícios para Unidades de Saúde Familiares (USF) na Avenida da Europa.

O atual executivo camarário, liderado por Fernando Ruas (PSD), tem prevista a construção de edifícios para as USF Infante D. Henrique, Lusitana, Alves Martins e Viseu Cidade em terrenos da Avenida da Europa, no âmbito de uma estratégia para dar “um novo impulso” à zona norte da cidade.

Mas, para Hélio Marta, “tem que haver racionalidade” na gestão dos dinheiros públicos: “não faz sentido estarmos a construir de raiz edifícios na Avenida da Europa quando podemos ocupar o hospital de Abraveses que, dentro de algum tempo, pode ficar vazio”.

“O que defendemos é uma política racional e não uma política narcisista de querer fazer obras para pôr placas com o nome do presidente de Câmara”, disse, à agência Lusa, o candidato, no final de uma visita à Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo (APPDA), cuja sede está num dos pisos do Hospital Psiquiátrico de Abraveses.

Na opinião de Hélio Marta, uma vez os serviços de Psiquiatria e Saúde Mental sairão deste edifício para um novo que está a ser construído junto ao Hospital São Teotónio, deveria ser feita uma avaliação para saber se poderia vir a acolher as USF.

“É preciso verificar o que fica mais barato, mais rentável, até porque este hospital, estas instalações, estão num espaço onde há estacionamento e uma série de espaços” e se situa a menos de um quilómetro da Avenida da Europa, acrescentou.

O candidato da IL alertou que, com o passar dos anos, a Avenida da Europa “vai transformar-se, provavelmente, na principal avenida de Viseu” e “poderá não fazer muito sentido estar a meter pressão de trânsito, pressão de estacionamento e pressão de transportes no centro da cidade”.

“O que nós defendemos é que, para além da racionalidade económica dos edifícios, haja também a racionalidade na questão do urbanismo e na pressão urbanística que determinadas infraestruturas públicas possam causar”, sublinhou.

A Câmara de Viseu é liderada por Fernando Ruas (PSD), que foi presidente durante 24 anos (entre 1989 e 2013) e regressou nas últimas eleições autárquicas.

Além de Hélio Marta, são candidatos à presidência da Câmara de Viseu, nas eleições do próximo domingo, Fernando Ruas (PSD), João Azevedo (PS), Hélder Amaral (CDS-PP), Leonel Ferreira (CDU), Bernardo Pessanha (Chega) e Paulo Quintão (ADN).

Em 2021, Fernando Ruas obteve 46,68% dos votos, que se traduziram em cinco mandatos, menos um do que em 2017. O PS, com uma lista encabeçada por João Azevedo, obteve 38,26% dos votos, ficando com quatro mandatos. O Chega foi o terceiro partido mais votado (2,95%), seguido da IL (2,20%), do CDS-PP (2,02%), do BE (2,01%), do PAN (1,26%) e da CDU (1,17%).