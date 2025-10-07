A educação é uma das grandes prioridades do candidato da Iniciativa Liberal (IL) à Câmara de Setúbal, Flávio Lança, que alertou esta terça-feira para a necessidade de haver recursos humanos qualificados que atraiam mais investimento para o concelho.

“Temos outros concelhos da região onde se estão a criar grandes polos de desenvolvimento, vai haver aqui uma grande necessidade de recursos humanos qualificados. E Setúbal não pode ficar para trás”, disse Flávio Lança, que falava à agência Lusa após uma reunião com dirigentes da Associação da Indústria da Península de Setúbal (AISET).

Segundo o candidato da IL, no encontro com a AISET falou-se da necessidade de uma educação de grande qualidade no concelho, e da urgência de se constituir a futura Comunidade Intermunicipal (CIM) da Península de Setúbal, que considerou fundamental para a captação de novos investimentos para o concelho e para toda a Península de Setúbal.

“A Comunidade Intermunicipal da Península de Setúbal é crítica para haver investimento, para termos aqui acesso aos fundos europeus. E Setúbal não pode ficar para trás, tem de dar o seu passo, tem de liderar, tem de assegurar em conjunto com os outros concelhos, que, de alguma forma, isto anda para a frente”, disse Flávio Lança.

“Não basta fazer um aprovar os estatutos, é preciso que todos [todas as autarquias da Península de Setúbal] se sentem à mesma mesa — e, com a Iniciativa Liberal, teremos todo o gosto e todo o prazer em reunir com todos os municípios — e assegurar que assim realmente se avança”, acrescentou.

Flávio Lança garantiu ainda que o programa da IL tem propostas concretas para dar resposta a estas preocupações com a educação, com a inovação e com a atração de mais investimento.

“A Iniciativa Liberal está cá com o seu programa na inovação, na educação, na saúde, traz propostas inovadoras, traz efetivamente disrupção. E é, na prática, um partido que, a meu ver, é o partido que quebra aqui com uma tendência de prometer muito e fazer pouco. Nós chegámos cá para acelerar e para fazer”, disse o candidato da IL à Câmara de Setúbal.

Nas eleições autárquicas do próximo domingo, além de Flávio Lança, candidatam-se a Setúbal André Martins (CDU), Maria das Dores Meira, independente (apoiada pelo PSD e pelo CDS-PP), Fernando José (PS), António Cachaço (Chega), Daniela Rodrigues (BE), André Dias (Livre), Cláudio Fonseca (ADN) e Mariana Crespo (PAN).

A CDU, que obteve 34,4% dos votos nas eleições autárquicas de 2021, governa a Câmara de Setúbal com uma maioria relativa de cinco eleitos. O PS (27,67%) tem quatro eleitos e o PSD (16,57%) apenas dois.