O candidato independente apoiado pelo Volt Portugal à Câmara de Faro defendeu esta terça-feira que a segurança é “essencial para o bem-estar da comunidade”, propondo-se, caso seja eleito, a tomar medidas como o aumento das câmaras de segurança.

“Nós queremos alargar o âmbito e o raio de ação das câmaras CCTV [circuito fechado de televisão], acima de tudo. Queremos reforçar as forças de segurança da Polícia Municipal e também reforçar o material e dotar a PSP e a GNR com possibilidades de realizarem o seu serviço de modo mais célere, seja de viaturas, seja de equipamentos que necessitem”, disse Pedro Oliveira.

Em declarações à agência Lusa, o candidato à presidência da Câmara de Faro nas eleições de 12 de outubro refere que o aumento da cobertura de CCTV em pontos estratégicos da cidade seria feito em “articulação” com as forças de segurança.

“A maioria dos cidadãos quer-se sentir seguro quando vai à rua, quando vai passear com o filho, seja a que horas for”, sublinhou Pedro Oliveira.

O candidato do Volt defendeu “uma proximidade mais regular e mais próxima dos cidadãos”, e ao mesmo tempo “parcerias” da Polícia Municipal e as forças de segurança, como a GNR e a PSP, para fazerem “atividades de patrulhamento com maior regularidade”.

“Eu gostava de passear na minha zona, no meu bairro e não necessariamente ter de me deslocar a uma área da cidade, de carro, muitas vezes, porque os transportes são precários para me sentir seguro na minha área de residência”, afirmou.

Pedro Oliveira também avançou com outras propostas no âmbito da segurança, como a melhoria da iluminação pública em ruas e zonas residenciais com maior vulnerabilidade.

“O nosso trabalho enquanto município é que todas as áreas se sintam seguras nesse sentido. Vai haver mais dificuldade em bairros mais fechados, em que se calhar existe uma maior necessidade de patrulhamento e de esforços de segurança”, considerou.

Pedro Oliveira defendeu o lançamento de campanhas de sensibilização e prevenção, envolvendo escolas, associações e cidadãos “na construção de uma cidade mais segura”.

O candidato tem 31 anos e é formado em Gestão de Empresas, representando “uma nova geração de políticos que defende uma forma de governar mais dinâmica, transparente e próxima das pessoas”, afirma o Volt numa nota biográfica.

Oito candidatos concorrem à presidência da Câmara de Faro nas eleições autárquicas de 12 de outubro, que é gerida pelo PSD há 16 anos, numa corrida que inclui três partidos que pela primeira vez se apresentam a eleições em Faro (Livre, Volt Portugal e ADN – Alternativa Democrática Nacional).

Pedro Oliveira tem como adversários Adriana Marques Silva, do Livre, António Miguel Pina, do PS, Cristóvão Norte, da coligação “Faro Capital de Confiança” (PSD/IL/CDS-PP/PAN/MPT), Duarte Baltazar, da CDU (coligação PCP/PEV), José Freitas Oliveira, do ADN, José Moreira, do Bloco de Esquerda e Pedro Pinto, do Chega.

Em 2021, a coligação liderada pelo PSD venceu as autárquicas, elegendo seis dos nove mandatos em disputa, enquanto o PS ficou na segunda posição, garantindo os restantes três eleitos. A CDU, que ficou em terceiro lugar, e o Chega, em quarto, não elegeram qualquer vereador.