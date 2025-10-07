Chris Noth, o ator norte-americano conhecido sobretudo por interpretar o papel de Mr. Big na série O Sexo e a Cidade, tem estado no Alentejo nos últimos dias. O ator de 70 anos divulgou uma série de fotografias no Instagram em que se mostra na costa alentejana.

Na semana passada, Noth publicou uma fotografia a fazer um trilho junto à costa. Já esta segunda-feira, partilhou uma imagem com um “bom amigo” na praia. “Nada como o Atlântico para um mergulho gelado!”, escreveu na legenda.

Chris Noth, popularizado na série O Sexo a Cidade, participou brevemente no remake da HBO, And Just Like That, em 2021, mas tem estado afastado do pequeno e grande ecrã, sobretudo depois de ter sido reportado que três mulheres o acusam de agressão sexual. Noth tem negado todas as acusações. Ainda assim, o ator acabou por ser afastado da série The Equalizer, da qual integrava o elenco principal.